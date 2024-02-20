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Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал

20 февраля
2024 год

Новости кино >>
20 февраля 2024
Toyota припарковала рекламную кампанию в самом неожиданном месте — в мире японской анимации: крупнейшая японская корпорация анонсировала оригинальное аниме под названием Grip. Нам обещают «захватывающий экшн и адреналиновые гонки». Премьера киберпанк-сериала на фирменных колесах ожидается 26 февраля 2024 года. Все пять серий выйдут на официальном сайте компании (по штуке в неделю).


Футуристический мегаполис контролирует технологический конгломерат SynthCorp, возглавляемый зловещим Ароном Синтом. Бывшая звезда ралли закончил карьеру, потеряв руку во время гонки, а теперь внедряет автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Его цель — контролировать общество. Противостоять мегаломанскому плану намерена команда Grip: харизматичный и бесстрашный Джей Канг с верным хэтчбэком GR Corolla, розоволосая Лим Лан по прозвищу Нитро и дерзкий Кумаил Джо.

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За производство отвечает маркетинговое агентство Intertrend и режиссер Ким Джэ УКровь Зевса», «Великий Человек-паук», «Потерявшийся в Оз»). Проект вдохновлен классическим аниме «Инициал Ди», где также рассказывалось о гонках и реальных автомобилях (протагонист тоже ездил, представляете, на Toyota).

Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал

По словам исполнительного директора Intertrend по стратегическому развитию Мэтью Чоя, «аниме позволяет создавать более масштабные портреты как автомобилей, так и людей» и помогает «усилить острые ощущения и радость вождения». Как оказалось, это еще и неплохой способ прорекламировать автоспортивное подразделение Toyota Gazoo Racing, отсылки к которому можно будет увидеть в мини-сериале.

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Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал фотографии
Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал фотографии
Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал фотографии
Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал фотографии
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