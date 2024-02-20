Киберпанк, который вам не по карману: компания Toyota создает аниме-сериал

Toyota
припарковала рекламную кампанию в самом неожиданном месте — в мире японской анимации: крупнейшая японская корпорация анонсировала оригинальное аниме под названием Grip
. Нам обещают «захватывающий экшн и адреналиновые гонки
». Премьера киберпанк-сериала на фирменных колесах ожидается 26 февраля 2024 года. Все пять серий выйдут на официальном сайте компании (по штуке в неделю).
Футуристический мегаполис контролирует технологический конгломерат SynthCorp, возглавляемый зловещим Ароном Синтом. Бывшая звезда ралли закончил карьеру, потеряв руку во время гонки, а теперь внедряет автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Его цель — контролировать общество. Противостоять мегаломанскому плану намерена команда Grip: харизматичный и бесстрашный Джей Канг с верным хэтчбэком GR Corolla, розоволосая Лим Лан по прозвищу Нитро и дерзкий Кумаил Джо.
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«Супер Каб» — уютное аниме о транспортном средстве, меняющем жизнь
За производство отвечает маркетинговое агентство Intertrend
и режиссер Ким Джэ У
(«Кровь Зевса
», «Великий Человек-паук
», «Потерявшийся в Оз
»). Проект вдохновлен классическим аниме «Инициал Ди
», где также рассказывалось о гонках и реальных автомобилях (протагонист тоже ездил, представляете, на Toyota).
По словам исполнительного директора Intertrend по стратегическому развитию Мэтью Чоя
, «аниме позволяет создавать более масштабные портреты как автомобилей, так и людей
» и помогает «усилить острые ощущения и радость вождения
». Как оказалось, это еще и неплохой способ прорекламировать автоспортивное подразделение Toyota Gazoo Racing
, отсылки к которому можно будет увидеть в мини-сериале.
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