Премьера военной мелодрамы «Вернуть любой ценой» с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой и Антоном Батыревым состоится 23 февраля

Действие разворачивается в Советском Союзе. Несколько лет идет война в Афганистане. Не поступив в медицинский институт, молодая девушка Дина Каримова решает отправиться на стажировку в военный госпиталь в самом сердце военных действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз. Столкнувшись с суровой реальностью жизни на войне, она теряет самообладание и задумывается о том, чтобы бросить все и вернуться домой. По дороге из Кабула в госпиталь Дине приходится вытаскивать раненых с высоты, где идет бой. Капитан Герасимов не дает подбить вертолет, на котором находится Дина с бойцами, а сам получает ранение. Дина ухаживает за раненым Герасимовым, и у них завязываются романтические отношения. Но начальник политотдела Рамзин, отвергнутый девушкой, твердо решает помешать им, выслав офицера домой, а Дину — на передовую.
«Нам мало говорили о нюансах Афганской войны, и в нашем проекте мы их раскрываем. Съемки проходили зимой, в горах Казахстана, там было очень холодно. Но эти непростые условия способствовали тому, что все эмоции были настоящими. Наш режиссер Тимур Алпатов на нас однажды посмотрел и сказал: "О, афганский взгляд появился!"», — рассказывает Антон Батырев.
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