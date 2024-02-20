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Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым»

20 февраля
2024 год

Новости кино >>
20 февраля 2024
В Москве завершились съемки многосерийного военно-исторического фильма «Истребители. Битва за Крым». Главные роли в картине исполнили Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Петр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев и другие. Режиссером выступает Антон Сиверс, уточняет пресс-служба ВГТРК.

Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Действие разворачивается в 1944 году. Истребительный полк командира Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. По итогу воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей – немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где ведутся работы над новым советским истребителем Як-9У. По роковому стечению обстоятельств вскоре в КБ попадает и сам Романов. Работая над новой машиной в коллективе инженеров и летчиков-испытателей, Романов живет мечтой вернуться в небо. Здесь он встречает настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и возможность снова оказаться на фронте, в своем полку.

«Это фильм про настоящих людей. Про поколение наших дедов и прадедов, про героев, остановивших врага, мечтателей и кузнецов своего счастья. Про отважных летчиков, говорящих с небом на "ты"», — говорит Антон Сиверс.

Съемки многосерийного фильма проходили в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Авторами сценария выступили Валентин Спиридонов, Лилия и Александр Высоковские.
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№ 1
Юля Наумова   20.02.2024 - 13:22
То война, то маньяки. Сегодня и вчера такие новости. Наверное, так проще, во всем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Истребители. Битва за Крым

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Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым» фотографии
Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым» фотографии
Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым» фотографии
Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Петр Рыков снялись в многосерийном фильме «Истребители. Битва за Крым» фотографии
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