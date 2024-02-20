Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына

«Буровая» расскажет историю Юлии, чей сын погибает во время похода в горы. Однако после похорон она получает на почту загадочное видео, в котором видит сына живым. Все указывает на то, что его удерживают где-то на Сахалине, в районе буровой станции Северная-2. Юля отправляется на Сахалин на поиски сына. Следом за ней туда вылетает ее бывший муж Андрей. Родителям предстоят долгие поиски своего сына в умирающем заснеженном поселке, в суровом крае, где не привечают чужаков.
«Рассказ попеременно ведется от лица двух героев, матери и отца, которые ищут своего пропавшего сына. Зритель увидит две версии одной истории, мужскую и женскую, которые дополняют друг друга, позволяя увидеть объем горя родителей, потерявших сына, и узнать, на что они готовы пойти ради спасения собственного ребенка. Третьим полноправным героем “Буровой” является пространство — северный поселок нефтяников, наполненный древними ужасами и современными страшными тайнами», — рассказывает Андрей Прошкин.
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