Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына

20 февраля
2024 год

Новости кино >>
20 февраля 2024

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и кинокомпаниями «LOOKFILM» и «Место силы» приступил к съемкам детективного драматического сериала Андрея Прошкина «Буровая». Главные роли в проекте исполнят Александр Яценко, Дарья Савельева, Макар Хлебников, Павел Колесов, Игорь Хрипунов, Дмитрий Поднозов, Глеб Пускепалис, Михаил Евланов и другие, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Буровая» расскажет историю Юлии, чей сын погибает во время похода в горы. Однако после похорон она получает на почту загадочное видео, в котором видит сына живым. Все указывает на то, что его удерживают где-то на Сахалине, в районе буровой станции Северная-2. Юля отправляется на Сахалин на поиски сына. Следом за ней туда вылетает ее бывший муж Андрей. Родителям предстоят долгие поиски своего сына в умирающем заснеженном поселке, в суровом крае, где не привечают чужаков.

«Рассказ попеременно ведется от лица двух героев, матери и отца, которые ищут своего пропавшего сына. Зритель увидит две версии одной истории, мужскую и женскую, которые дополняют друг друга, позволяя увидеть объем горя родителей, потерявших сына, и узнать, на что они готовы пойти ради спасения собственного ребенка. Третьим полноправным героем “Буровой” является пространство — северный поселок нефтяников, наполненный древними ужасами и современными страшными тайнами», — рассказывает Андрей Прошкин.

Оператором-постановщиком проекта выступает Артем Емельянов, авторами сценария – Евгений Керов, Илья Малкин, Владислав Момджян, Денис Уточкин, продюсерами – Александр Плотников, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Yanina Sokolova   20.02.2024 - 17:18
Лучшее место спрятать человека, увезти его на Сахалин, уж точно не найдешь на краю света. читать далее>>
№ 2
Виктор Липецк   20.02.2024 - 17:12
буду ждать трейлер, потому что на выходе может получится всё, что угодно. хотя творческий состав неплохой. в любом случае жду! читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   20.02.2024 - 16:55
Александр Яценко один из моих самых любимых актёров современности. Хочется, чтобы ему более глобальную роли дали, он точно вытянет читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
«Выжившие» пробудятся 8 февраля
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»
Дмитрий Дюжев исполнит смертельный номер в новогоднем эпизоде сериала «Выжившие»
Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами
персоны
Гавриил ГордеевЭльвира ДмитриевскаяМихаил ЕвлановАртем ЕмельяновЕвгений КеровПавел КолесовИлья МалкинАлександр Плотников (II)Дмитрий ПоднозовАндрей ПрошкинГлеб ПускепалисДарья СавельеваДенис УточкинМакар ХлебниковИгорь ХрипуновСергей Шишкин (IV)Александр Яценко

фотографии >>
Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына фотографии
Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына фотографии
Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына фотографии
Александр Яценко и Дарья Савельева отправятся на Сахалин искать пропавшего сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.
Виктор Раду
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Раду.

День рождения >>

Баба Аннанов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Дмитрий Хрусталёв
Эдвард Алберт (младший)
Сидни Пуатье
Питер Стросс
Френч Стюарт
Лили Тейлор
Майлз Теллер
Энтони Хед
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?