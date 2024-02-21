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Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024
Опубликован трейлер документального фильма Михаила Щедринского «Роман Костомаров: рожденный дважды», который выйдет в прокат 9 марта. Производством ленты занималась компания «Реникса», а за кинопрокат отвечает дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». Цифровой релиз состоится в онлайн-кинотеатре Wink.



Это история о борьбе известного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, близких и помощи высокопрофессиональных врачей.

По словам режиссера Михаила Щедринского, «есть проекты, работая над которыми ты понимаешь, что ради них и пришел в профессию. В этом фильме мне хотелось рассказать зрителям не просто историю болезни Романа Костомарова. Прежде всего, это история выдающегося спортсмена, который никогда не сдается. Даже в самой отчаянной ситуации. История настоящего мужчины, который не жалеет себя, ставит себе запредельные цели и идет к ним через боль и отчаяние. Этот фильм о женщинах, которые все время были рядом с нашим героем – его мама и дочка. И, конечно, это история невероятной любви Романа и Оксаны. Очень надеюсь, что наш фильм вдохновит и даст зрителям надежду».

Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
фото: пресс-служба фильма

Сценарий для фильма написала Юлия Лемарк, автор «Родных людей». Съемки начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. Лента строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.
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Родные людиРоман Костомаров: рожденный дважды

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Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» фотографии
Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» фотографии
Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» фотографии
Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» фотографии
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