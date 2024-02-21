Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Спартак»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши»

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024

Опубликована тизерная сцена «Дяди Леши» с Тимофеем Трибунцевым в титульной роли, который выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этом году.



В представленном ролике персонаж Трибунцева планирует отвлечь героиню Анны Уколовой для того, чтобы его молодые подельники своровали ключи от машины.

В режиссерском кресле сериала — Дмитрий Невзоров. Компанию Трибунцеву в кадре также составят Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова.

«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По сюжету дядя Леша работает обычным дворником в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома богачей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома. Его схема дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу «за работой». Герою ничего не остается, кроме как взять молодежь в подельники. С этого момента жизнь дяди Леши превращается в аттракцион, и ему предстоит решить гору проблем от своих новых «компаньонов», запутать расследование своих же преступлений, вернуть доверие любимой женщины, расплатиться за серьезные ошибки прошлого, а самое главное — реализовать до конца свой «план Робин Гуда». Жизнь подростков подельников тоже меняется — ведь благодаря этой авантюре они обретают фактически отца.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   21.02.2024 - 12:59
Замечательный сюжет, представляю Трибунцева в такой роли, очень идет. Вот кажется, что сняли удачное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Ректор» с Владимиром Канухиным вошел в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года
Тимофей Трибунцев устроился дворником в детский дом
Поиск по меткам
KIONТрейлер
персоны
Григорий ДудникСергей ЛавыгинДмитрий НевзоровСветлана СухановаТимофей ТрибунцевАнна Уколова
фильмы
Дядя Лёша

фотографии >>
«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши» фотографии
«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши» фотографии
«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши» фотографии
«Лучшее ограбление — то, о котором никто не узнал»: Трибунцев отвлекает Уколову в тизерной сцене «Дяди Леши» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Владимир Самсонов
20 февраля ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Владимир Самсонов.
Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Лейла Шарипова
19 февраля ушла из жизни певица Лейла Шарипова.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Оксана Скоропад
Анвар Халилулаев
Корбин Блю
Эшли Грин
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Скаут Тейлор-Комптон
Дженнифер Лав Хьюитт
Аунджаню Эллис
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?