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Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024

На НТВ 26 февраля состоится премьера 14-серийной шпионской драмы Сергея Попова «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, все эпизоды сериала, созданного кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии НТВ, видеосервиса Wink.ru и «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета, уже доступны на платформе Wink.

Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Сергея Попова, «действие сериала разворачивается в очень интересное время – это конец одной большой эпохи и начало другой, мы же вместе со зрителями попытаемся разобраться в причинах произошедшего. Основные события сериала происходят в ГДР, часть сцен – в Западном Берлине и часть – в Москве. При этом в проекте две сюжетные линии развиваются параллельно и поначалу непонятно, как одна из них влияет на другую. Только в самой развязке истории мы поймем, как именно они связаны. Основная сюжетная линия – это шпионская история, противостояния КГБ и ЦРУ. Нашего агента под прикрытием отправляют в ГДР для выполнения очень важного и секретного задания, вторая сюжетная линия развивается в высших эшелонах власти с непосредственным участием Михаила Сергеевича Горбачева. Поэтому "ГДР" – это скорее политический детектив, нежели социальная драма».

События сериала разворачиваются в СССР осенью 1989 года. Огромная империя трещит по швам, вот-вот этот ледник прорвет плотину из дипломатии и военных союзов и устремится вниз, сметая все на своем пути. Капитан Нечаев (Горбатов) вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира.

Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Моя героиня Светлана – жена главного героя Александра Нечаева. Она работает аналитиком в советской спецслужбе. Не буду спойлерить, но, на мой взгляд, у нее крайне тяжелая, жертвенная и героическая история, в которой много испытаний. И все это она проходит ради своего прекрасного мужа. Мне кажется, что к нашей картине не нужно относиться как к сугубо исторической. Она художественная и жанровая. "ГДР" — это еще и боевик. На мой взгляд, именно в этом сильная сторона проекта», — рассказала о своем персонаже Дарья Урсуляк.

За визуальную составляющую драмы отвечают оператор Гайк Киракосян и художник-постановщик Сергей Иванов. Продюсерами выступили Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Александр Косарим, Федор Бондарчук и другие.

Читать рецензию «ГДР»: Как за каменной стеной

Линда Лапиньш воплотила образ Ингрид. Актриса считает, что «это один из самых неоднозначных персонажей, которых мне приходилось играть. Ее линия – это история человека в "мясорубке истории", который отчаянно пытался не угодить в этот "винт". Но как показывает опыт предыдущих поколений, напрасно. Подобное время диктует свои условия существования. Обстоятельства, люди и события сложились так, что ей приходилось вставать перед сложным выбором. Но каждый раз, находясь перед ним, она смело делала шаг за эту черту. Потому что у нее была цель, и в ее случае, она оправдывала все средства. Для меня в этой истории она жертва, но жертва, которая борется до конца и не принимает поражения. Скажу только, что в итоге Ингрид понесет ответ за все, что сделала, но это решение она примет сама».

Сериал снимали в течение года, всего состоялось 164 съемочных дня. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Выборге, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. Специально для «ГДР» было сшито около 80 процентов одежды, а также более 30 комплектов немецкой формы. В кинопарке в Новой Москве были построены две декорации: часть Берлинской стены с КПП и киностудия DEFA, в которой по сюжету проходят съемки вестерна с американским певцом Эвансом в исполнении Кирилла Зайцева. Его прообразом стал известный музыкант Дин Рид, которого называли «Красным Элвисом».

Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Мой герой Жданов – собирательный персонаж, обладающий лучшими навыками и качествами сотрудника КГБ, он предан своему делу, гражданам страны и сослуживцам. Во время подготовки к роли характер и действия моего персонажа мы обязательно обсуждали с режиссером и сценаристом, на образ также влияла атмосфера на площадке и профессиональный актёрский коллектив. Весь процесс был как большое путешествие, в которое я бы с удовольствием отправился вновь», — признается Александр Голубев.

Кроме вымышленных персонажей, в «ГДР» появятся реальные исторические деятели: Виталий Коваленко сыграл первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В роли его супруги Раисы Горбачевой – Мадлен Джабраилова. Также в сериале можно увидеть Эдуарда Шеварнадзе (Сергей Барковский), Бориса Ельцина (Анатолий Котенев), Александра Яковлева (Владимир Стержаков), Владимира Крючкова (Николай Денисов), Маркуса Вольфа (Игорь Головин) и других исторических деятелей.



«Первой задачей, которую себе поставил, когда строил образ своего персонажа, – не давать никаких исторических оценок. Мне хотелось понять реального Горбачева: как он себя воспринимал и ощущал в той действительности, в том статусе, как он шел к этим событиям и как они формировали, меняли его. Чем больше погружался в эту историю, тем больше понимал, – в тот момент что-то пошло не так. В сериале присутствует и личная трагедия Горбачева. Степень его тщеславия и веры в то, что он делает, – очень неопределенная», – говорит Виталий Коваленко.

Раиса Максимовна в исполнении Джабраиловой получилась не такой, какой зритель привык видеть жену Горбачева на экране. Вместе с Горбачевым персонаж Джабраиловой станет ключевым для сюжета сериала. Для актрисы «было важно понять, как Раиса Максимовна себя вела, как разговаривала в официальной и неофициальной обстановке, но при этом постараться добавить в эту роль что-то свое. Изучала видео с ее участием, деловые поездки и визиты, встречу с Нэнси Рейган, которая показывала ей Белый дом. Мне интересно, каким получится наш сериал, а тем, кто не застал перестройку и атмосферу меняющейся страны, будет любопытно узнать, какими были последние годы существования СССР. Все-таки у нас особенная страна».
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№ 1
Юля Наумова   21.02.2024 - 16:30
Только по НТВ такое кино и показывать. Очень хорошая новость))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля фотографии
Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля фотографии
Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля фотографии
Телепремьера «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш состоится 26 февраля фотографии
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