Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района»

Зрителей ожидает история, до боли знакомая каждому, которая окунет зрителя в воспоминания о родном дворе. В каждом из них удивительным образом жили и живут знакомые всем люди. Неважно, где именно вы родились, — у вашего подъезда точно сидели бабушки, собиравшие сплетни со всего района. Так и в отрывке из сериала «коренные» жительницы дома главных героев, пожалуй, куда больше знают о личной жизни семьи Шаталовых, чем сами Шаталовы.
По сюжету семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил (Робак) — врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы.
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