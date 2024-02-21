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Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района»

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024

В сети появилась тизер-сцена «Ангелов района» Эдуарда Парри с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях. Все серии комедийной мелодрамы выйдут на Иви уже в этом году.



Зрителей ожидает история, до боли знакомая каждому, которая окунет зрителя в воспоминания о родном дворе. В каждом из них удивительным образом жили и живут знакомые всем люди. Неважно, где именно вы родились, — у вашего подъезда точно сидели бабушки, собиравшие сплетни со всего района. Так и в отрывке из сериала «коренные» жительницы дома главных героев, пожалуй, куда больше знают о личной жизни семьи Шаталовых, чем сами Шаталовы.

«Ангелы района» производства компании Star Media представляют собой совместный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Иви. Главные роли в сериале также сыграли Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный, Вадим Соснин, Анатолий Кот, Эвелина Мазурина и Ульяна Молдованова. Сценарий написал Максим Белозор, а продюсером выступил Эдуард Алиев.

Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил (Робак) — врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   21.02.2024 - 16:32
Михалкова с Робоком уже не один раз снимались, замечательный дуэт. В какой-то отрезок времени думала, что они по-настоящему пара. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района» фотографии
Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района» фотографии
Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района» фотографии
Анна Михалкова и Александр Робак становятся жертвами бабушек-сплетниц в тизер-сцене «Ангелов района» фотографии
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