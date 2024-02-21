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Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо»

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024

Создатель популярной комедийной дилогии нулевых «Даже не думай» Руслан Бальтцер приступил к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Седьмое небо» для телеканала «Dомашний». За производство отвечает «Амедиа Продакшн», уточняет пресс-служба компании.

«Задача минимум – снять фильм не хуже сценария. Я был приятно удивлен материалом, очень здорово прописаны образы и диалоги. Сейчас мне созвучны мелодрамы. Тема любви, отсутствие насилия и пошлости сильно подогревают интерес к истории, за что я благодарю "Dомашний" и желаю ему и в дальнейшем оставаться самым человечным каналом страны», — говорит Руслан Бальтцер.

Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо»
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

По сюжету мини-сериала, основанного на сценарии автора «Елок» и «Последнего министра» Романа Непомнящего, счастливая семейная пара главных героев Сергея и Полины сталкивается с непониманием и взаимными обидами после четырнадцати лет брака. Сергей ежедневно задерживается на работе, Полина устала от вечной роли домохозяйки. После похода к психологу они решаются на необычный эксперимент – провести две недели без обручальных колец. Падение Сергея на горнолыжном склоне меняет планы, и теперь Полина должна вернуть мужу память, не разрушив их семейное счастье.

Главных героев сыграют Татьяна Маляревская и выпускник Школы драмы Германа Сидакова Дмитрий Кулаченко. В роли юной Лизы, дочери Полины и Сергея, выступит Александра Щичко. Марк Тюриков воплотит на экране образ Дениса, друга семьи. Его супругой Верой станет Анастасия Чепелюк.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   21.02.2024 - 16:34
Что же это за режиссер, что ставит задачу снять кино не хуже сценария.)) Раньше не получалось? Или бывает через раз. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо» фотографии
Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо» фотографии
Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо» фотографии
Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо» фотографии
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