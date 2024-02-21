Создатель дилогии «Даже не думай!» Руслан Бальтцер снимает для «Dомашнего» мелодраму «Седьмое небо»

Создатель популярной комедийной дилогии нулевых «Даже не думай» Руслан Бальтцер приступил к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Седьмое небо» для телеканала «Dомашний». За производство отвечает «Амедиа Продакшн», уточняет пресс-служба компании.
«Задача минимум – снять фильм не хуже сценария. Я был приятно удивлен материалом, очень здорово прописаны образы и диалоги. Сейчас мне созвучны мелодрамы. Тема любви, отсутствие насилия и пошлости сильно подогревают интерес к истории, за что я благодарю "Dомашний" и желаю ему и в дальнейшем оставаться самым человечным каналом страны», — говорит Руслан Бальтцер.
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»
По сюжету мини-сериала, основанного на сценарии автора «Елок» и «Последнего министра» Романа Непомнящего, счастливая семейная пара главных героев Сергея и Полины сталкивается с непониманием и взаимными обидами после четырнадцати лет брака. Сергей ежедневно задерживается на работе, Полина устала от вечной роли домохозяйки. После похода к психологу они решаются на необычный эксперимент – провести две недели без обручальных колец. Падение Сергея на горнолыжном склоне меняет планы, и теперь Полина должна вернуть мужу память, не разрушив их семейное счастье.
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