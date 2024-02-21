Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые, вырастая, проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая общественное мнение более важным, чем быть психологически здоровым, для кого-то неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про неверных прежде всего самим себе», — делится режиссер Алексей Кузmмин-Тарасов.
По словам Анастасии Корецкой и Анны Колчиной, «в проекте заложен острый социальный контекст. О женском алкоголизме практически никто не говорил с российскими зрителями. Сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию? Мы расскажем историю про героиню, у которой есть талант, есть амбиции, она очень любит сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы хотели "прожить" эту историю изнутри и показать, как человек себя чувствует в таких обстоятельствах. Мы покажем героиню, у которой есть все шансы избавиться от зависимости, но для которой это становится намного сложнее, чем стать супер-успешной в своей области. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантливого, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем. В роли ее матери, которая не справилась с зависимостью — блестящая Евдокия Германова».
Главная героиня сериала Ольга Шилковская (Акиньшина) — жена успешного мужа, мать и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить все мирным путем. Ольга находит нестандартные выходы, которые не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«Моя героиня — Ольга Шилковская — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула, она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — рассказала Оксана Акиньшина.
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