Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма

21 февраля
2024 год

Новости кино >>
21 февраля 2024
Публике представлен новый трейлер восьмисерийной психологической драмы Алексея Кузmмина-Тарасова «Неверные» с Оксаной Акиньшиной, Егором Дружининым и Романом Евдокимовым, чья премьера состоится 7 марта эксклюзивно на Wink. В этот день подписчикам онлайн-кинотеатра будут доступны две первые серии, а далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам.



«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые, вырастая, проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая общественное мнение более важным, чем быть психологически здоровым, для кого-то неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про неверных прежде всего самим себе», — делится режиссер Алексей Кузmмин-Тарасов.

В сериале также заняты Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая, Евдокия Германова, Лидия Вележева, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов и Надежда Сысоева. За производство отвечает «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией». Шоураннером выступила Анастасия Корецкая, а креативным продюсером и автором идеи Анна Колчина. Проект пополнит линейку Wink Originals.

Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По словам Анастасии Корецкой и Анны Колчиной, «в проекте заложен острый социальный контекст. О женском алкоголизме практически никто не говорил с российскими зрителями. Сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию? Мы расскажем историю про героиню, у которой есть талант, есть амбиции, она очень любит сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы хотели "прожить" эту историю изнутри и показать, как человек себя чувствует в таких обстоятельствах. Мы покажем героиню, у которой есть все шансы избавиться от зависимости, но для которой это становится намного сложнее, чем стать супер-успешной в своей области. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантливого, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем. В роли ее матери, которая не справилась с зависимостью — блестящая Евдокия Германова».

Главная героиня сериала Ольга Шилковская (Акиньшина) — жена успешного мужа, мать и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить все мирным путем. Ольга находит нестандартные выходы, которые не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Моя героиня — Ольга Шилковская — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула, она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — рассказала Оксана Акиньшина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Виктор Липецк   21.02.2024 - 19:34
мне не нравится подобные героини, они деструктивные и такое ощущение, будто их создают только для того, чтобы шокировать зрителя читать далее>>
№ 3
Валентина В. Орлова.   21.02.2024 - 17:40
Что-то надоели проблемы богатых алкоголичек читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   21.02.2024 - 17:27
Очень актуальная тема для страны. Женского алкоголизма ни чуть не меньше. Почему бы кино про это не снять. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   21.02.2024 - 17:27
Оксану Акиньшину такой точно нигде не видел. Сюжет довольно жестокий, но за ним реально интересно наблюдать. Так что будем смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года
«Ректор» с Владимиром Канухиным вошел в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
«Она монстр!»: Оксана Акиньшина строит карьеру и страдает от алкоголизма в трейлере сериала «Неверные»
Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»
Поиск по меткам
winkТрейлер
персоны
Оксана АкиньшинаПавел БаршакСергей Бондарчук (младший)Лидия ВележеваЕвдокия ГермановаИван ДобронравовЕгор ДружининРоман ЕвдокимовМила ЕршоваАлексей КиселевАнна КолчинаАнастасия КорецкаяАлексей Кузьмин-Тарасов (II)Евгений РоманцовЕвгений СанниковНадежда СысоеваНелли УвароваАлёна Хмельницкая
фильмы
Неверные

фотографии >>
Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма фотографии
Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма фотографии
Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма фотографии
Оксана Акиньшина в новом трейлере «Неверных» теряет контроль над собой из-за алкоголизма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Марусич
20 февраля ушла из жизни актриса Александра Марусич.
Владимир Самсонов
20 февраля ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Владимир Самсонов.
Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Лейла Шарипова
19 февраля ушла из жизни певица Лейла Шарипова.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Оксана Скоропад
Анвар Халилулаев
Корбин Блю
Эшли Грин
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Скаут Тейлор-Комптон
Дженнифер Лав Хьюитт
Аунджаню Эллис
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram