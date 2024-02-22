Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян

22 февраля
2024 год

Новости кино >>
22 февраля 2024

Студия Shin-Ei AnimationДораэмон», «Озорная Такаги») показала трейлер аниме «Син-тян 2024». 32-й полнометражный фильм франшизы, основанной на манге Ёсито Усуи, выйдет в японский прокат 9 августа.


Синносукэ Нохара и его непоседливые друзья отправляются в тематический парк развлечений «Остров Дино», где проживают древнейшие рептилии, возрожденные современными технологиями. Любимый щенок семьи Нохара Сиро очарован крошечным динозавриком Наной. Ребята не в силах противостоять зарождающейся трогательной дружбе и забирают малыша с собой, чем приводят в бешенство взрослых особей. Выбравшись из зоопарка, разгневанные динозавры наводят шороху в Кусакабэ — родном городе Син-тяна.

Читать Дружба с динозавром в «Дораэмоне» и другие сюжеты о путешествиях во времени
За постановку сэйнэна взялся Синобу СасакиТигр и кролик», «Удар крови»). «Я впервые стал режиссером фильма и, хотя поначалу мне было страшно, принял вызов с энтузиазмом, решив: «Черт возьми, я сниму хороший фильм! Я сниму хороший фильм!». Благодаря замечательной творческой группе, я уверен, мы сняли такой же сильный фильм, как и предыдущие!», — поделился Сасаки. Сценаристом выступил Морал, ранее работавший над сериалом.

Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян

История о пятилетнем мальчике и его семье впервые вышла на страницах журнала Weekly Manga Action в 1990 году, а уже спустя два года получила аниме-адаптацию в виде сериала, который продолжает радовать поклонников и по сей день. После трагической гибели мангаки в 2009-м над серией продолжили трудиться члены команды Ёсито Усуи.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Опасность в моем сердце»: Ромком, срывающий ярлыки?
«Чистый звук» — аниме про музыку как истинный смысл жизни
Поиск по меткам
Shin-Ei AnimationАнимацияанимесэйнэн
фильмы
ДораэмонКарандаш Син-тяна: Пришельцы против СинносукэОзорная ТакагиСин-тянТигр и КроликУдар крови

фотографии >>
Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян фотографии
Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян фотографии
Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян фотографии
Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Александра Марусич
20 февраля ушла из жизни актриса Александра Марусич.
Владимир Самсонов
20 февраля ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Владимир Самсонов.
Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Лейла Шарипова
19 февраля ушла из жизни певица Лейла Шарипова.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.

День рождения >>

Ольга Будина
Аскар Ильясов
Светлана Копылова
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл МакЛахлен
Миу-Миу
Джули Уолтерс
Дебора Фалабелла
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?