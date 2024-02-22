Парк Юрского периода по-японски: трейлер нового фильма про Сина-тян

Студия Shin-Ei Animation
(«Дораэмон
», «Озорная Такаги
») показала трейлер аниме «Син-тян 2024
». 32-й полнометражный фильм франшизы
, основанной на манге Ёсито Усуи
, выйдет в японский прокат 9 августа.
Синносукэ Нохара и его непоседливые друзья отправляются в тематический парк развлечений «Остров Дино», где проживают древнейшие рептилии, возрожденные современными технологиями. Любимый щенок семьи Нохара Сиро очарован крошечным динозавриком Наной. Ребята не в силах противостоять зарождающейся трогательной дружбе и забирают малыша с собой, чем приводят в бешенство взрослых особей. Выбравшись из зоопарка, разгневанные динозавры наводят шороху в Кусакабэ — родном городе Син-тяна.
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За постановку сэйнэна
взялся Синобу Сасаки
(«Тигр и кролик
», «Удар крови
»). «Я впервые стал режиссером фильма и, хотя поначалу мне было страшно, принял вызов с энтузиазмом, решив: «Черт возьми, я сниму хороший фильм! Я сниму хороший фильм!». Благодаря замечательной творческой группе, я уверен, мы сняли такой же сильный фильм, как и предыдущие!
», — поделился Сасаки. Сценаристом выступил Морал
, ранее работавший над сериалом.
История о пятилетнем мальчике и его семье впервые вышла на страницах журнала Weekly Manga Action
в 1990 году, а уже спустя два года получила аниме-адаптацию в виде сериала, который продолжает радовать поклонников и по сей день. После трагической гибели мангаки в 2009-м над серией продолжили трудиться члены команды Ёсито Усуи.
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