Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России

Экранизация серии видеоигр Borderlands от Элая Рота выйдет в российский прокат 8 августа, на день раньше мирового релиза Об этом сообщает пресс-служба компани Global Film, выступающей дистрибьютором фильма в России.
Бюджет адаптации популярной во всем мире серии шутеров с фанатской аудиторией более 50 миллионов человек составил $160 млн. Сценарий написали Джо Кромби и сам Рот. Продюсерами выступили Ави Арад, Ари Арад и Эрик Фейг.
фото: пресс-служба компании Global Film
По сюжету одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
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