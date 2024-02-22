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Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России

22 февраля
2024 год

Новости кино >>
22 февраля 2024

Экранизация серии видеоигр Borderlands от Элая Рота выйдет в российский прокат 8 августа, на день раньше мирового релиза Об этом сообщает пресс-служба компани Global Film, выступающей дистрибьютором фильма в России.



Главные роли в «Бордердендс» исполнили Кейт Бланшетт в роли Лилит, Кевин Харт в роли Роланда, Джек Блэк в роли Железяки, Ариана Гринблат в роли Тины, Флориан Мунтяну в роли Крига, Джейми Ли Кертис в роли Доктора Таннис и Эдгар Рамирес в роли Атласа. Барменшей Мокси предстанет Джина Гершон. В касте также числится Хэйли Беннет.

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Бюджет адаптации популярной во всем мире серии шутеров с фанатской аудиторией более 50 миллионов человек составил $160 млн. Сценарий написали Джо Кромби и сам Рот. Продюсерами выступили Ави Арад, Ари Арад и Эрик Фейг.

Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России
фото: пресс-служба компании Global Film

По сюжету одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   22.02.2024 - 14:21
Интересно, какие сборы будут в итоге. При таком бюджете, нужно сумма в раза три больше, а то и больше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России фотографии
Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России фотографии
Экранизация серии шутеров Borderlands с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джеком Блэком выйдет в России фотографии
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