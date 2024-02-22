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Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей

22 февраля
2024 год

Новости кино >>
22 февраля 2024
Опубликованы тизер-сцена и тизер-постер «Первого класса» с Юлией Хлыниной, Анной Чиповской и Мариной Васильевой, который выйдет на Иви в текущем году.



Сериал покажет, все ли средства хороши и можно ли забыть о нормах морали, когда твоему ребенку просто необходимо попасть в лучшую школу города. Ситуация усложнится тем, что соревноваться за место в гимназии «Культурное наследие» придется близким подругам.

Действие разворачивается вокруг трех лучших подруг, их очень разных детей и всего одного места в самой престижной школе Петербурга. Страдающая от безденежья питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В «Первом классе» также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие актеры.

Производством драмеди занималась компания Star Media Vision. Создателем оригинальной истории и креативным продюсером стала Елена Любарская, авторами сценария — Анна Соболевская и Светлана Самошина, которая также выступила режиссером-постановщиком. Продюсерами числятся Надежда Рехтер-Гарева и Филипп Брусникин.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   22.02.2024 - 14:25
1 сентября будем ждать. Почему-то нет сомнений, что выйдет в прокат осенью. Или чуть раньше, тоже вариант. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей фотографии
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