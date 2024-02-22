Хлынина, Чиповская и Васильева в тизер-сцене «Первого класса» выбирают школу для детей

Сериал покажет, все ли средства хороши и можно ли забыть о нормах морали, когда твоему ребенку просто необходимо попасть в лучшую школу города. Ситуация усложнится тем, что соревноваться за место в гимназии «Культурное наследие» придется близким подругам.
Действие разворачивается вокруг трех лучших подруг, их очень разных детей и всего одного места в самой престижной школе Петербурга. Страдающая от безденежья питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.
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