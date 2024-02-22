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Игорь Стам стал «Бородатым нянем»

22 февраля
2024 год

Новости кино >>
22 февраля 2024

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Игоря Мужжухина «Бородатый нянь». Главные роли в мини-сериале исполнили Наталья Ноздрина, Игорь Стам и Алексей Панфилов, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Игорь Стам стал «Бородатым нянем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


По сюжету Аня вместе с мужем Игорем владеет уникальным кафе. Пока она творит магию на кухне, он занимается юридической и финансовой работой. У них двое несносных сыновей, за которыми приглядывает свекровь. Казалось бы, не жизнь, а мечта. Но после измены мужа ей приходится взять на себя ответственность за бизнес и детей. Няни, которых ищет героиня, не подходят ей до тех пор, пока она не встречает Максима – в прошлом военного и учителя ОБЖ, а теперь – воспитателя. Или, как буквально сразу окрестили его дети, – «бородатого няня». Им не сразу удаётся поладить, однако вскоре Максим помогает подчинить жизнь графику и порядку не только детям, но и самой Ане. Игорь между тем отнимает бизнес. Она готова опустить руки, но рядом с ней – бородатый нянь, который предлагает идею для нового дела. Благодаря поддержке Максима и детей Анна открывает новый бизнес и делает его успешным. Но в ее жизнь возвращается Игорь, которого бросила любовница, забрав у него все.

По словам Натальи Ноздриной, ее «героиня Анна — талантливый, добрый и отзывчивый человек. Любит своих детей и мужа, занимается бизнесом. Но столкнувшись с предательством, ее жизнь рушится в один день и приходится начинать все сначала, но уже одной».
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