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В конкурс 29-го Суздальского фестиваля анимационного кино вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Натальи Мирзоян

22 февраля
2024 год

Новости кино >>
22 февраля 2024
Оргкомитет 29-го Суздальского Открытого российского фестиваля анимационного кино объявил конкурсную программу. Полный список участников опубликован на официальном сайте смотра.

В конкурс 29-го Суздальского фестиваля анимационного кино вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Натальи Мирзоян
фото: пресс-служба фестиваля

В этом году на фестивале, который пройдет в Суздале с 20 по 25 марта, делается фокус на теме образования в сфере анимации, которой будет посвящено много различных мероприятий. И в первую очередь это расширенный Кампус – площадка для самопрезентации отечественных анимационных киношкол. На сей раз студенческие фильмы конкурсной и внеконкурсной программ в рамках Кампуса будут представлять сами учебные заведения, в которых эти работы были созданы. И в оценке жюри фестиваля будут фигурировать не только сами фильмы, но и киношколы, в которых они были созданы.

Среди студенческих работ селекционная комиссия выбрала 28 мультфильмов, включая ленты «Аквариум» Дарьи Москвиной, «Ау» Тимофея Шилова, «Без головы» Дарьи Михайловой, «Дед Мазай и солнечные зайцы» Кристины Щербаковой и «Шкура зверя» Всеволода Андрющенко. В секции дебютов представлено девять картин: «Расцветшая зима» Александра Бруньковского, «Большая» Анастасии Чикерлан, «Ведрити» Никиты Мещерякова, «Дождь-подросток» Марии Савенковой, «Пока ты шел» Марины Спириной, «Сердце океана» Натальи Хариной и Алены Рубинштейн, «Сонная лощина» Елены Сергеевой, «Темный лес» Татьяны Петровой и «Хор» Ангелины Гильдерман. В номинации «Прикладная анимация» числится 27 работ, среди которых связанный с популярным российским шутером «Atomic Heart — Стужа» Ильи Бузинова, «Слово пацана» Ольги Быстровой и Маргариты Халоевой, а также ленты «Сначала наружу, потом внутрь, потом обратно» и «Свет в доме», созданные в рамках анимационного кампуса кинофестиваля «Ойка».

В конкурс 29-го Суздальского фестиваля анимационного кино вошли новые работы Алексея Алексеева, Ивана Максимова и Натальи Мирзоян
фото: кадр из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк-5»


В категорию «Авторские короткометражные фильмы» включены «178» Алексея Алексеева, «Жираф» Натальи Мирзоян, «Мой Пушкин» Юрия Томилова, «Мы сидим на карантине» Анны-Марии Черниговской, «Необыкновенная история одного льва» Оксаны Холодовой, «Нечетная сторона голов» Ивана Максимова, «Первая космическая» Светланы Жуковой, «Почтальон как всегда вовремя» Александра Веселова, «Сверчок» Натальи Рысс, «Станция Пупсянция — выход на нужную сторону» Натальи Данилевской, «Тритатушки, тритата» Сергея Меринова и еще 16 работ.

Среди сериалов за победу поборются «Чик-Чирикино», «Отель у овечек», «Дракошия», «Лудлвилль», «Детектив Финник», «Зверский детектив», «Большой поход», «Серые будни магов», «Вокруг Вити», «Первобытный папа», «Последний книжный магазин», «Приключения Тонконожки», «Сладких снов» и «Фаня выходит на прогулку». В номинацию полнометражных мультфильмов попали «Альмандар» Сергея Киатрова, «Барбоскины Tеаm» Елены Галдобиной и Федора Дмитриева, «Иван Царевич и Серый Волк-5» Константина Феоктистова, «Три кота и море приключений» Дмитрия Высоцкого и «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова.
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обсуждение >>
№ 1
Виктор Липецк   22.02.2024 - 17:36
мне кстати нравится серия мультиков Иван Царевич и Серый Волк. раньше богатыри ещё нравились, но сюжеты стали совсем уже запредельными читать далее>>
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