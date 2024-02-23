Музей кино откроет выставку к юбилею Олега Янковского

Музей кино на ВДНХ откроет выставку к юбилею Олега Янковского, которому сегодня, 23 февраля, могло бы исполниться 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
фото: Музей кино
В честь юбилея великого артиста 24 февраля в Библиотеке киноискусства Музея кино состоится бесплатный показ фильма «Влюблен по собственному желанию», а 5 марта откроется выставка «Олег Янковский. Во сне и наяву». Она осветит и судьбу артиста, и его главные экранные образы. Если в первом разделе акцент ставится на ключевых главах жизни Янковского — детстве и начале карьеры в Саратове, первых ролях в театре и кино, отношениях в семье — то второй раздел будет целиком посвящен фильмографии и рассмотрит образы актера в фильмах «Щит и меч», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия» и «Анна Каренина». На выставке будут представлены плакаты перечисленных фильмов, эскизы декораций и костюмов (в том числе костюма Мюнхгаузена), редкие фотографии со съемок, а также костюм Олега Янковского из «Анны Карениной», где артист сыграл мужа главной героини.
«Олег Янковский — один из величайших актеров, которых видела история советского и российского кино. Он обладал широким диапазоном и умел не только блистать в характерных амплуа, таких как образ Мюнхгаузена, но и красноречиво молчать, как в "Ностальгии", и аудитории не требовалось ничего другого. Он мог играть интеллигентов и обольстительных красавцев, или, напротив, быть нелепым и смешным, как в фильме "Влюблен по собственному желанию". Невероятная привлекательность не была для Олега Янковского единственным оружием. В его уникальной психофизике тончайший сплав интеллигентности, остроты, ироничности и статности, что позволило персонажам, которых он играл, жить в сознании зрителя вечно», — подчеркивает директор Музея кино Лариса Баженова.
Экспозицию, посвященную Янковскую, можно будет посетить бесплатно в рамках международной выставки-форума «Россия».
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