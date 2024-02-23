«Паучий источник» с Любовью Виролайнен и Михаилом Карпенко откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Четырехсерийная мелодрама Юрия Поповича «Паучий источник» откроет на «Dомашнем» 26 февраля в 19:00 новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Главные роли в мелодраме исполнили Любовь Виролайнен и Михаил Карпенко, а автором сценария выступила Виктория Платова. В центре сюжета — журналистка Кира, которая обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за бизнесменом Андреем Лопатиным, но Кира изначально была против этого брака и не доверяет ее мужу. Им приходится объединится, чтобы найти девушку. Постепенно они сближаются и понимают, что влюблены друг в друга. Вскоре Андрея задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.
27 февраля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Киры Ангелиной «Я не твоя» с Анастасией Безбородовой, Иваном Бровиным и Александром Суворовым. По сюжету муж тридцатилетней Маши бизнесмен Виктор Поливанов использует любой повод, чтобы унизить жену. Она готова это терпеть ради семьи и детей, но проблемы с 9-летним сыном Сашей заставляют ее взглянуть на свою жизнь по-новому – теперь она готова вырваться из-под опеки мужа.
Продолжит неделю премьер 28 февраля в 19:00 мелодрама Руслана Паушу «Бокал вина и апельсины», главные роли в которой исполнили Елена Штарова и Михаил Гудошников. Сюжет закручивается вокруг Саши, которая мечтает наконец-то устроить свою личную жизнь. Ей тридцать лет, а она так и не смогла найти любовь – мама отметает всех потенциальных женихов, предъявляя к ним завышенные требования. Однажды Саша знакомится с Никитой, который ей сразу понравился. Их отношения развиваются стремительно – вскоре он неожиданно делает ей предложение. Возлюбленные уже вовсю планируют счастливое будущее. Но совершенно случайно Саша узнает, что Никита женат.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
29 февраля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Натальи Титовой «Шаманка» с Марией Козаковой и Александром Василевским. По сюжету идеальная жизнь Насти рушится от целой череды роковых обстоятельств. Доведенная до отчаяния, она соглашается поехать к шаманке, чтобы та помогла ей. Приехав в деревню, Настя встречает мужчину, которого она, как ей кажется, видела во сне. Выясняется, что Петр – тот самый активист, из-за которого может сорваться ее крупный проект.
Завершает неделю премьер 1 марта в 19:00 мелодрама Влада Николаева «Мечта на троих», главные роли в которой исполнили Ирис Лебедева, Ян Ильвес и Юлия Горохова. Сюжет закручивается вокруг Веры, которая боролась с тяжелой болезнью долгих два года. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась ради мечты стать мамой. Болезнь успела разрушить ее отношения с мужем – Дима не справился и ушел к другой. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня. Вскоре выясняется, что у Веры ремиссия, и она может планировать беременность. Однако из лаборатории пропал ее биоматериал.
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