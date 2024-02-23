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Сериал «Алиса не может ждать» удалили с видеосервисов по требованию Роскомнадзора

23 февраля
2024 год

Новости кино >>
23 февраля 2024
Оригинальный сериал онлайн-кинотеатра START «Алиса не может ждать» удалили с официальных российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора. В проекте Наталии Мещаниновой нашли «определенные нарушения», уточняют Ведомости.

Сериал «Алиса не может ждать» удалили с видеосервисов по требованию Роскомнадзора
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В телеграм-канале START подтвердили информацию об удалении сериала, объясняя, что, согласно уведомлению РКН, в нем содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

«Сериал "Алиса не может ждать" вышел в 2022 году. На тот момент он прошел все необходимые процедуры и получил прокатное удостоверение, а также был промаркирован 18+. Сериал долгое время держался в топе просмотров на START и взял не одну кинопремию. Нам искренне жаль, что российские зрители больше не смогут увидеть историю Алисы. Однако START всегда соблюдает требования регулирующих органов, поэтому решение скрыть сериал для нас неоспоримо», — говорится в сообщении.

Драма Наталии Мещаниновой рассказывает о девочке-подростке (Лиза Ищенко), которая узнает, что скоро полностью потеряет зрение. В оставшееся время она решает рассмотреть жизнь в мельчайших оттенках, в том числе — не самых радужных. Мама Алисы (Анна Михалкова) скрывала от девочки диагноз, и потому поплатилась за ложь во благо полным незнанием планов дочери. Алиса бросает престижную школу и, пока темнота ее медленно окутывает, делает навстречу беспросветной бездне первые шаги.
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