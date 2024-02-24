Коты покоряют планету, «Наруто» — Голливуд, а «Волейбол» — прокат: главные новости аниме за неделю

Срочно в номер: Дестин Дэниел Креттон
(супергеройский «Шан-Чи
») станет режиссером игровой адаптации «Наруто»
. Легенды об этом проекте ходят
уже семь лет, и вот дело, кажется, сдвинулось. Проснитесь, самураи, киберпанк уже наступил: спустя год после смерти Лэйдзи Мацумото
легендарного режиссера и мангаку вернули к жизни
с помощью технологии дипфейк, чтобы цифровая сущность с лицом и голосом мэтра рекламировала новый проект в честь 50-летия карьеры усопшего (в сети, несмотря на благословение семьи Мацумото, ролик не оценили и заклеймили верхом неэтичности и бессердечия). 16 февраля Международный фестиваль анимационных фильмов в Ниигате объявил имена лауреатов премий Кодзи Фукии
и Хороси Окавы
— наград за вклад в развитие аниме-индустрии последних лет. Премия Фукии досталась сценаристке «Одинокого замка в Зазеркалье
» Михо Маруо
, арт-директору «Мабороси» Кадзуки Хигасидзи
и режиссеру анимации «Мальчика и птицы» Такэси Хонде
, а премия Окавы — студии CLAP
(«Киноманка Помпо
»). Фестиваль, который пройдет 15-20 марта, определился с постером
и аниме открытия: им станет «Ослепляющая Кагари
».
Продолжая тему наград: 9 марта объявят имена лучших сэйю Японии в рамках 18-й Seiyu Awards
, но кое-что ценное уже раздали. За вклад в профессию отметили Тосио Фурукаву
(Хантэнгу
из «Деревни кузнецов
», Кагэмару из «Самурая Чамплу
»), Эйко Ямаду
(Элиза Лэйган, заклятая врагиня «Кэнди-Кэнди
», и та самая «Энн из Зеленых Крыш
»), Акэми Окамуру
(Риса Коидзуми из «Трогательного комплекса
», хулиганка Анко Уэхара из «Крутого учителя Онидзуки
») и Нодзому Сасаки
(легендарный Тэцуо
из «Акиры
», Михаэль Кэль из «Тетради смерти
»). Но и это еще не всё: определились финалисты премии Осаму «Бога манги» Тэдзуки
. Топовая десятка выглядит следующим образом: «Дневник разных стран» Томоко Ямаситы
, «Звездное дитя
» Аки Акасаки
, «История искусного мастера из родного города Канды Гокуры» Акихито Сакауэ
, «Возвращение Сатурна» Аканэ Торикай
, «Тамаки и Аманэ» от авторки «Ооку
» Фуми Ёсинаги
, «Кровавый след» Сюдзо Осими
, «Жизнь Нацуко Цуюкасы» Мирин Масуды
, «Токио вчера» Тайё Мацумото
, «Плиний» от дуэта Мики Тори
и Мари Ямадзаки
, а также «Одинокая смерть в особняке» Надзуны Сайто
. Видеоигра по «Стране песков
» получила еще один трейлер — на этот раз с демонстрацией геймплея:
Кукольный «Консьерж покемонов
» так всем понравился, что студии dwarf
(«Рилаккума и Каору
») ничего не оставалось, кроме как анонсировать второй сезон: все псайдаки в экстазе! У поклонников хвостатых хищников тоже есть повод для радости: «Вечера с кошкой
» продлили на третий сезон. Тем временем китайская анимация празднует столетие и по местному каналу Kaku/BRTV показали масштабную документалку аж на пять эпизодов «Дунхуа 100
». Кто круче всех? «Волейбол!!
»: «Решающая игра на свалке
», первая полнометражка из финальной дилогии, выудила за первые три дня проката $14,83 миллиона. Это с большим отрывом лучший результат сборов за дебютный уикенд в году: предыдущий лидер — «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
» с показателем $7,08 миллионов за выходные.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о трейлере нового фильма про Сина-тян или мини-сериале от Toyota), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Зоотерапия в кукольном аниме «Консьерж покемонов»
Анимационная лента «Бакэнэко Андзу
», созданная по мотивам одноименной манги Такаси Имасиро
, выйдет в японских кинотеатрах в июле 2024-го, спустя почти полтора года после анонса
. Над производством фильма совместно работают японская студия Shin-Ei Animation
(«Опасность в моем сердце
», «Озорная Такаги
») и французская Miyu Productions
(«Крысёныш Дзирокити
»). Ниже — трейлер с русскими субтитрами.
Буддийский монах из маленького городка приютил крошечного котенка Андзу, а спустя годы тот, как это частенько случается с японскими усатиками
, переродился в антропоморфного кота-призрака. Теперь Андзу ведет активную жизнь, путешествует на мопеде и подрабатывает массажистом. Однажды на попечение священника остается внучка, и дед просит кота за ней присмотреть. 11-летняя Карин очень милая, но не так проста, как кажется.
Фильм выполнен в смешанной технике: цифровое 2D + ротоскопирование
. Режиссер Нобухиро Ямасита
(«Ля-ля-ля у подножия скалы
», «Линда, Линда, Линда
») снимает игру живых актеров на камеру, а постановщица Ёко Куно
(«Выдающиеся звери
», «Хана и Алиса: Дело об убийстве
») превращает отснятый материал в анимацию. За сценарий отвечает Синдзи Имаока
. Призрачного кота озвучит Мирай Морияма
(Иисус
из «Пресвятых отроков
», Томона
из «Ину-о
»), а Карин воплотит начинающая сэйю Ноа Гото
.
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«Звезда Пушистландии» — философская притча о взрослении (и котиках)
Манга «Ночь живых кошаков
» авторства Осаки Такахито
превратят в аниме. Комедийный хоррор-сериал о захвативших планету мурлыках покажут когда-то в 2025 году. Подробностей пока нет, но есть тизер.
20невестьсотый год. Мир охвачен нэкопандемией: вирус распространяется с ужасающей скоростью и за считанные секунды превращает людей в кошек — достаточно лишь прикоснуться к пушистику. Кунаги абсолютно не помнит прошлого, но обладает глубочайшими фелинологическими
познаниями. Он до безумия обожает котиков и готов на всё, чтобы найти остановить инфекцию.
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Неординарный питомец в аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»
Тему котиков нельзя считать раскрытой без нового трейлера аниме «Мой сосед-ёкай
» от студии Lidenfilms
(«Токийские мстители
», «Сказание об Арслане
»). Предыдущий хранится здесь
. Сериал об очаровательном двухвостом нэкомате
, в которого превратился кот-долгожитель Бутио, ждем 6 апреля.
В ролике звучит опенинг Obake Himawari
группы Pii
, а эндинг Iro no Naka
исполняет Аой Кубо
(«Четверо братьев Юдзуки
»).
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«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»
Вчера состоялась онлайн-премьера аниме «Великий притворщик: Разблюто
», побывавшего в январском японском прокате (за пределами Страны восходящего солнца и Ближнего Востока показывает Crunchyroll). Продолжение захватывающей авантюрной истории
делал Хиро Кабураги
(«Достучаться до тебя
», «Хладнокровный Ходзуки
») на студии Wit
(«Атака титанов
», «Рейтинг короля
»). Ниже можно посмотреть предпремьерный ролик, а тут
вспомнить, что было в предыдущем.
Дороти, аферистка и бывшая возлюбленная Лорана Тьерри, потеряла память. Встретив тайваньского гангстера Джея Цзяна, она вновь оказывается в эпицентре преступных разборок: настоящему криминальному таланту и амнезия не помеха.
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Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»
В начале месяца студия Science SARU
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Повесть о доме Тайра
») анонсировала
совместную работу с японским телеканалом MBS над проектом Daisakusen
(примерно переводится как «Крупная миссия»/«Масштабная кампания»
), объединяющем четыре короткометражных фильма по 90 секунд. Посмотреть на кусочек каждого можно в одном тизере.
Первая новелла, посвященная японским мифам о боге сельского хозяйства и богатства Окунинуси и крошечном Сукуна-биконе
, выйдет в эфир 1 марта. Режиссером выступил Акитоси Ёкояма
(«Самурай Чамплу
», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
»), а божеств озвучат Тиаки Кобаяси
(Габимару
из «Адского рая
», Штарк
из «Провожающей в последний путь Фрирен
») и Сиори Идзава
(Потита
из «Человека-бензопилы
», Софи Пулон
из «Ведьмы с Меркурия
») соответственно. В роли рассказчицы выступит Рина Сато
(Хилинг
из «Рейтинга короля
», Сэндзюмару Сютара
из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
»).
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Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Бонус
: симпатичное лимитированное Blu-Ray-издание «Моба Психо 100
» с брелочком, артбуком и стикерами.
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