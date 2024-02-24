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Коты покоряют планету, «Наруто» — Голливуд, а «Волейбол» — прокат: главные новости аниме за неделю

24 февраля
2024 год

Новости кино >>
24 февраля 2024
Срочно в номер: Дестин Дэниел Креттон (супергеройский «Шан-Чи») станет режиссером игровой адаптации «Наруто». Легенды об этом проекте ходят уже семь лет, и вот дело, кажется, сдвинулось. Проснитесь, самураи, киберпанк уже наступил: спустя год после смерти Лэйдзи Мацумото легендарного режиссера и мангаку вернули к жизни с помощью технологии дипфейк, чтобы цифровая сущность с лицом и голосом мэтра рекламировала новый проект в честь 50-летия карьеры усопшего (в сети, несмотря на благословение семьи Мацумото, ролик не оценили и заклеймили верхом неэтичности и бессердечия). 16 февраля Международный фестиваль анимационных фильмов в Ниигате объявил имена лауреатов премий Кодзи Фукии и Хороси Окавы — наград за вклад в развитие аниме-индустрии последних лет. Премия Фукии досталась сценаристке «Одинокого замка в Зазеркалье» Михо Маруо, арт-директору «Мабороси» Кадзуки Хигасидзи и режиссеру анимации «Мальчика и птицы» Такэси Хонде, а премия Окавы — студии CLAPКиноманка Помпо»). Фестиваль, который пройдет 15-20 марта, определился с постером и аниме открытия: им станет «Ослепляющая Кагари».


Продолжая тему наград: 9 марта объявят имена лучших сэйю Японии в рамках 18-й Seiyu Awards, но кое-что ценное уже раздали. За вклад в профессию отметили Тосио Фурукаву (Хантэнгу из «Деревни кузнецов», Кагэмару из «Самурая Чамплу»), Эйко Ямаду (Элиза Лэйган, заклятая врагиня «Кэнди-Кэнди», и та самая «Энн из Зеленых Крыш»), Акэми Окамуру (Риса Коидзуми из «Трогательного комплекса», хулиганка Анко Уэхара из «Крутого учителя Онидзуки») и Нодзому Сасаки (легендарный Тэцуо из «Акиры», Михаэль Кэль из «Тетради смерти»). Но и это еще не всё: определились финалисты премии Осаму «Бога манги» Тэдзуки. Топовая десятка выглядит следующим образом: «Дневник разных стран» Томоко Ямаситы, «Звездное дитя» Аки Акасаки, «История искусного мастера из родного города Канды Гокуры» Акихито Сакауэ, «Возвращение Сатурна» Аканэ Торикай, «Тамаки и Аманэ» от авторки «Ооку» Фуми Ёсинаги, «Кровавый след» Сюдзо Осими, «Жизнь Нацуко Цуюкасы» Мирин Масуды, «Токио вчера» Тайё Мацумото, «Плиний» от дуэта Мики Тори и Мари Ямадзаки, а также «Одинокая смерть в особняке» Надзуны Сайто. Видеоигра по «Стране песков» получила еще один трейлер — на этот раз с демонстрацией геймплея:


Кукольный «Консьерж покемонов» так всем понравился, что студии dwarfРилаккума и Каору») ничего не оставалось, кроме как анонсировать второй сезон: все псайдаки в экстазе! У поклонников хвостатых хищников тоже есть повод для радости: «Вечера с кошкой» продлили на третий сезон. Тем временем китайская анимация празднует столетие и по местному каналу Kaku/BRTV показали масштабную документалку аж на пять эпизодов «Дунхуа 100». Кто круче всех? «Волейбол!!»: «Решающая игра на свалке», первая полнометражка из финальной дилогии, выудила за первые три дня проката $14,83 миллиона. Это с большим отрывом лучший результат сборов за дебютный уикенд в году: предыдущий лидер — «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм» с показателем $7,08 миллионов за выходные.

Коты покоряют планету, «Наруто» — Голливуд, а «Волейбол» — прокат: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о трейлере нового фильма про Сина-тян или мини-сериале от Toyota), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Зоотерапия в кукольном аниме «Консьерж покемонов»
Анимационная лента «Бакэнэко Андзу», созданная по мотивам одноименной манги Такаси Имасиро, выйдет в японских кинотеатрах в июле 2024-го, спустя почти полтора года после анонса. Над производством фильма совместно работают японская студия Shin-Ei AnimationОпасность в моем сердце», «Озорная Такаги») и французская Miyu ProductionsКрысёныш Дзирокити»). Ниже — трейлер с русскими субтитрами.


Буддийский монах из маленького городка приютил крошечного котенка Андзу, а спустя годы тот, как это частенько случается с японскими усатиками, переродился в антропоморфного кота-призрака. Теперь Андзу ведет активную жизнь, путешествует на мопеде и подрабатывает массажистом. Однажды на попечение священника остается внучка, и дед просит кота за ней присмотреть. 11-летняя Карин очень милая, но не так проста, как кажется.

Коты покоряют планету, «Наруто» — Голливуд, а «Волейбол» — прокат: главные новости аниме за неделю

Фильм выполнен в смешанной технике: цифровое 2D + ротоскопирование. Режиссер Нобухиро ЯмаситаЛя-ля-ля у подножия скалы», «Линда, Линда, Линда») снимает игру живых актеров на камеру, а постановщица Ёко КуноВыдающиеся звери», «Хана и Алиса: Дело об убийстве») превращает отснятый материал в анимацию. За сценарий отвечает Синдзи Имаока. Призрачного кота озвучит Мирай Морияма (Иисус из «Пресвятых отроков», Томона из «Ину-о»), а Карин воплотит начинающая сэйю Ноа Гото.

Читать «Звезда Пушистландии» — философская притча о взрослении (и котиках)
Манга «Ночь живых кошаков» авторства Осаки Такахито превратят в аниме. Комедийный хоррор-сериал о захвативших планету мурлыках покажут когда-то в 2025 году. Подробностей пока нет, но есть тизер.


20невестьсотый год. Мир охвачен нэкопандемией: вирус распространяется с ужасающей скоростью и за считанные секунды превращает людей в кошек — достаточно лишь прикоснуться к пушистику. Кунаги абсолютно не помнит прошлого, но обладает глубочайшими фелинологическими познаниями. Он до безумия обожает котиков и готов на всё, чтобы найти остановить инфекцию.

Читать Неординарный питомец в аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»
Тему котиков нельзя считать раскрытой без нового трейлера аниме «Мой сосед-ёкай» от студии LidenfilmsТокийские мстители», «Сказание об Арслане»). Предыдущий хранится здесь. Сериал об очаровательном двухвостом нэкомате, в которого превратился кот-долгожитель Бутио, ждем 6 апреля.


В ролике звучит опенинг Obake Himawari группы Pii, а эндинг Iro no Naka исполняет Аой КубоЧетверо братьев Юдзуки»).

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Вчера состоялась онлайн-премьера аниме «Великий притворщик: Разблюто», побывавшего в январском японском прокате (за пределами Страны восходящего солнца и Ближнего Востока показывает Crunchyroll). Продолжение захватывающей авантюрной истории делал Хиро КабурагиДостучаться до тебя», «Хладнокровный Ходзуки») на студии WitАтака титанов», «Рейтинг короля»). Ниже можно посмотреть предпремьерный ролик, а тут вспомнить, что было в предыдущем.


Дороти, аферистка и бывшая возлюбленная Лорана Тьерри, потеряла память. Встретив тайваньского гангстера Джея Цзяна, она вновь оказывается в эпицентре преступных разборок: настоящему криминальному таланту и амнезия не помеха.

Читать Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»
В начале месяца студия Science SARUРуки прочь от кинокружка!», «Повесть о доме Тайра») анонсировала совместную работу с японским телеканалом MBS над проектом Daisakusen (примерно переводится как «Крупная миссия»/«Масштабная кампания»), объединяющем четыре короткометражных фильма по 90 секунд. Посмотреть на кусочек каждого можно в одном тизере.


Первая новелла, посвященная японским мифам о боге сельского хозяйства и богатства Окунинуси и крошечном Сукуна-биконе, выйдет в эфир 1 марта. Режиссером выступил Акитоси ЁкоямаСамурай Чамплу», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»), а божеств озвучат Тиаки Кобаяси (Габимару из «Адского рая», Штарк из «Провожающей в последний путь Фрирен») и Сиори Идзава (Потита из «Человека-бензопилы», Софи Пулон из «Ведьмы с Меркурия») соответственно. В роли рассказчицы выступит Рина Сато (Хилинг из «Рейтинга короля», Сэндзюмару Сютара из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»).

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Бонус: симпатичное лимитированное Blu-Ray-издание «Моба Психо 100» с брелочком, артбуком и стикерами.

Коты покоряют планету, «Наруто» — Голливуд, а «Волейбол» — прокат: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод огромного архивного интервью с Сатоси Коном, который подробно объяснил разные детали замысла «Паприки».
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   24.02.2024 - 12:54
Котики большие, котики маленькие)) Сколько же их много. Выбирайте на свой вкус. читать далее>>
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