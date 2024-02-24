«Анатомии падения» Жюстин Трие вручили шесть «Сезаров»

«Анатомия падения
» Жюстин Трие
стала триумфатором 49-й церемонии вручения премии «Сезар». Судебная драма признана лучшим фильмом 2023 года и удостоена еще пяти наград — за режиссуру, оригинальный сценарий, женскую роль Сандры Хюллер
, актера второго плана Сванна Арло
и монтаж. Список лауреатов опубликован на сайте
французской академии.
Трие вошла в историю «Сезара» как вторая женщина, отмеченная премией за постановку. В 2000-м этот приз завоевала Тони Маршалл
за «Салон красоты "Венера"
».
Пять статуэток досталось фэнтези-драме Тома Кайе
«Королевство зверей
» — за музыку, операторскую работу, костюмы, визуальные спецэффекты и звук. Лучшим актером признан Арье Вортальтер
, сыгравший в «Деле Гольдмана
», а Адель Экзаркопулос
получила награду за роль второго плана в картине «Я всегда буду помнить ваши лица
». За лучший адаптированный сценарий отмечена лента «Только ты и я
». Среди зарубежных фильмов победу одержала бельгийская «Природа любви
», в анимационной категории — «Цыпленок для Линды
», а в документальной секции — «Дочери Ольфы
». Почетные «Сезары» вручили режиссерам Кристоферу Нолану
и Аньес Жауи
. Создатель «Начала
» получил статуэтку из рук сотрудничавшей с ним Марийон Котийяр
.
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