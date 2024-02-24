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«Анатомии падения» Жюстин Трие вручили шесть «Сезаров»

24 февраля
2024 год

Новости кино >>
24 февраля 2024

«Анатомия падения» Жюстин Трие стала триумфатором 49-й церемонии вручения премии «Сезар». Судебная драма признана лучшим фильмом 2023 года и удостоена еще пяти наград — за режиссуру, оригинальный сценарий, женскую роль Сандры Хюллер, актера второго плана Сванна Арло и монтаж. Список лауреатов опубликован на сайте французской академии.

«Анатомии падения» Жюстин Трие вручили шесть «Сезаров»
фото: reflector.com

Трие вошла в историю «Сезара» как вторая женщина, отмеченная премией за постановку. В 2000-м этот приз завоевала Тони Маршалл за «Салон красоты "Венера"».

Пять статуэток досталось фэнтези-драме Тома Кайе «Королевство зверей» — за музыку, операторскую работу, костюмы, визуальные спецэффекты и звук. Лучшим актером признан Арье Вортальтер, сыгравший в «Деле Гольдмана», а Адель Экзаркопулос получила награду за роль второго плана в картине «Я всегда буду помнить ваши лица». За лучший адаптированный сценарий отмечена лента «Только ты и я». Среди зарубежных фильмов победу одержала бельгийская «Природа любви», в анимационной категории — «Цыпленок для Линды», а в документальной секции — «Дочери Ольфы». Почетные «Сезары» вручили режиссерам Кристоферу Нолану и Аньес Жауи. Создатель «Начала» получил статуэтку из рук сотрудничавшей с ним Марийон Котийяр.
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№ 2
Antea13 (Оренбург)   24.02.2024 - 13:02
Фуфло все эти премии. Нудный чрезмерно затянутый фильм с идеей которая пробивается на двадцатой минуте. Наверное, для эстетов, которые находят смысл и в цвете занавесок на окошке. В остальном все можно... читать далее>>
№ 1
Angelika77   24.02.2024 - 12:51
А я все никак не доберусь до просмотра. Многое видела и слышал, и все откладываю на потом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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