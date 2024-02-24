Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ева Лонгория станет свидетелем «Убийств в одном здании»

24 февраля
2024 год

Новости кино >>
24 февраля 2024
Ева Лонгория присоединилась к актерской команде четвертого сезона комедийного детектива Hulu «Убийства в одном здании», сообщает Deadline.


Ранее в шоу записалась Молли Шэннон, а Мерил Стрип вернется к роли театральной актрисы Лоретты Дуркин. В продолжении сериала троица детективов в исполнении Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес после поездки в Лос-Анджелес вынуждена будет расследовать убийство Сазз Патаки (Джейн Линч), дублера персонажа Мартина.

Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Натан Лейн, Кара Делевинь, Стинг, Ширли Маклэйн, Джимми Фэллон, Пол Радд и другие популярные артисты.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   24.02.2024 - 17:17
С огромным желанием подписываются звезды. Чем дальше, тем их все больше и больше. Это крутая новость, появилось еще больше желания и смысла смотреть. читать далее>>
№ 1
babydylnova   24.02.2024 - 15:48
Про сыщиков любителей не особо интересно смотреть. Сериал хоть и легкий, но не зацепил. Так что несмотря на мою любовь к Еве, смотреть не буду. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мерил Стрип продолжит «Убийства в одном здании»
Третий сезон комедийного детектива «Убийства в одном здании» стартует 8 августа
Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании»
Поиск по меткам
Hulu
персоны
Селена ГомесКара ДелевиньНатан ЛейнДжейн ЛинчЕва ЛонгорияШирли МакЛэйнСтив МартинПол РаддСтингМерил СтрипДжимми ФэллонМартин ШортМолли Шэннон
фильмы
Убийства в одном здании

анонс

Скорбим

Людмила Алфимова
22 февраля ушла из жизни актриса Людмила Алфимова.
Мишлин Прель
21 февраля ушла из жизни актриса Мишлин Прель.

День рождения >>

Павел Абдалов
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Всеволод Цурило
Максим Штраух
Марга Барбу
Кристин Дэйвис
Билли Зейн
Мариза Мелл
Эдвард Джеймс Олмос
Эммануэль Рива
Бонни Сомервиль
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram