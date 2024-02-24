Ева Лонгория станет свидетелем «Убийств в одном здании»

Ева Лонгория
присоединилась к актерской команде четвертого сезона комедийного детектива Hulu «Убийства в одном здании
», сообщает Deadline
.
Ранее в шоу записалась Молли Шэннон
, а Мерил Стрип
вернется к роли театральной актрисы Лоретты Дуркин. В продолжении сериала троица детективов в исполнении Стива Мартина
, Мартина Шорта
и Селены Гомес
после поездки в Лос-Анджелес вынуждена будет расследовать убийство Сазз Патаки (Джейн Линч
), дублера персонажа Мартина.
Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Натан Лейн
, Кара Делевинь
, Стинг
, Ширли Маклэйн
, Джимми Фэллон
, Пол Радд
и другие популярные артисты.
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