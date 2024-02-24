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«Пацаны» вернутся к зрителям летом

24 февраля
2024 год

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24 февраля 2024

Премьера четвертого сезона «Пацанов» состоится на стриминговой платформе Prime Video 13 июня. Продолжение популярного сериала Эрика Крипке будет состоять из восьми эпизодов, уточняет Variety.

«Пацаны» вернутся к зрителям летом
фото: variety.com

В этот день к зрителям вернутся полюбившиеся герои Карла Урбана, Энтони Старра, Джека Куэйда, Эрин Мориарти, Карен Фукухары и других. Компанию им составят Джеффри Дин Морган, Сьюзэн Хэйард и звезда видеоигры Detroit: Become Human Вэлори Карри.

Вселенная «Пацанов» обрела в 2023 году спин-офф «Поколение "Ви"». Кроме того, Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь работают над «Пацанами: Мексикой». Актеры выступают продюсерами грядущего шоу и рассматривают возможность сыграть роли второго плана.
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№ 2
Angelika77   24.02.2024 - 17:11
Только два сезона посмотрела. Дальше оставила, нашлось кино поинтересней. Если честно, то не жалею, да и плохого про кино гнать не буду. читать далее>>
№ 1
babydylnova   24.02.2024 - 15:44
Видела, как изменилась Эрин Мориарти, и даже смотреть не хочется. Стала надутой куклой. Была такая милашка. Но в целом сериал крутится не только вокруг нее, поэтому все равно посмотрю. Но факт того, что... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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