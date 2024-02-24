«Пацаны» вернутся к зрителям летом

Премьера четвертого сезона «Пацанов
» состоится на стриминговой платформе Prime Video 13 июня. Продолжение популярного сериала Эрика Крипке
будет состоять из восьми эпизодов, уточняет Variety
.
В этот день к зрителям вернутся полюбившиеся герои Карла Урбана
, Энтони Старра
, Джека Куэйда
, Эрин Мориарти
, Карен Фукухары
и других. Компанию им составят Джеффри Дин Морган
, Сьюзэн Хэйард
и звезда видеоигры Detroit: Become Human Вэлори Карри
.
Вселенная «Пацанов» обрела в 2023 году спин-офф «Поколение "Ви"
». Кроме того, Диего Луна
и Гаэль Гарсия Берналь
работают над «Пацанами: Мексикой». Актеры выступают продюсерами грядущего шоу и рассматривают возможность сыграть роли второго плана.
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