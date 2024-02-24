«Настоящий детектив» получит пятый сезон

Популярный сериал HBO «Настоящий детектив
» получит продолжение, уверяет Deadline
.
Курировать грядущие эпизоды в рамках договора с руководством кабельного канала будет Исса Лопес
— шоураннер четвертого сезона, получившего подзаголовок «Ночная страна». Пока еще не решено, будет ли продолжение «Настоящего детектива» связано с предыдущимим сюжетом или зрителей ожидает совершенно новая история.
Несмотря на критику со стороны создателя антологии Ника Пиццолатто
, «Ночная страна» с Джоди Фостер
установила рекорд просмотров на HBO — ее посмотрело более 12 миллионов человек.
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