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«Настоящий детектив» получит пятый сезон

24 февраля
2024 год

Новости кино >>
24 февраля 2024

Популярный сериал HBO «Настоящий детектив» получит продолжение, уверяет Deadline.


Курировать грядущие эпизоды в рамках договора с руководством кабельного канала будет Исса Лопес — шоураннер четвертого сезона, получившего подзаголовок «Ночная страна». Пока еще не решено, будет ли продолжение «Настоящего детектива» связано с предыдущимим сюжетом или зрителей ожидает совершенно новая история.

Несмотря на критику со стороны создателя антологии Ника Пиццолатто, «Ночная страна» с Джоди Фостер установила рекорд просмотров на HBO — ее посмотрело более 12 миллионов человек.
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   24.02.2024 - 21:02
Надеюсь, что новый сезон получится ничем не хуже первых двух. Третий мне как-то вообще не зашёл. Здесь хотя-бы актёрский состав подкупает. читать далее>>
№ 1
Angelika77   24.02.2024 - 20:35
Совсем не удивлена. Супер сериал, все сезоны не плохие. Знаю, много людей, кому не по душе 2-3, после такого первого. У меня положительное мнение. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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