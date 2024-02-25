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«Золотого медведя» 74-го Берлинале вручили документальному фильму «Дагомея»

25 февраля
2024 год

Новости кино >>
25 февраля 2024
Подведены итоги 74-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году проходил с 15 по 25 февраля. «Золотой медведь» за лучший фильм достался документальной картине «Дагомея» Мати Диоп. Полный список победителей доступен на сайте смотра.

«Золотого медведя» 74-го Берлинале вручили документальному фильму «Дагомея»
фото: Berlinale.de

Фильм рассказывает о культурных артефактах африканского королевства Дагомея, которые были вывезены из страны во Францию в колониальную эпоху, а позднее вернулись на родину, в современный Бенин. Гран-при жюри удостоилась новая работа южнокорейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника», которая должна выйти и в российский прокат. Третья по значимости награда, приз жюри, досталась «Империи» Брюно Дюмона. Картина появится на российских экранах 4 июля.

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру получил Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас за фильм «Пепе». За лучшую актерскую игру наградили Себастиана СтэнаДругой человек»), а «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана удостоилась Эмили УотсонПодобные мелочи»). «Серебряный медведь» за лучший сценарий достался Маттиасу Гласнеру и фильму «Штербен», а «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад получил оператор Мартин Гшлахт за работу над фильмом «Дьявольская баня».

Почетного «Золотого медведя» 20 февраля забрал Мартин Скорсезе.
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