«Оппенгеймер», «Наследники» и «Медведь» стали лауреатами премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе прошла 30-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Триумфатором вечера среди полнометражных картин стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, забравший три награды. Фильм отметили за лучший актерский состав, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и роль второго плана (Роберт Дауни-младший). Полный список победителей доступен на сайте премии.
В телевизионной части награда за лучший актерский состав в драматическом сериале ушла «Наследникам». Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Элизабет Дебики («Корона»), а за лучшую мужскую роль отметили Педро Паскаля («Одни из нас»). Приз за лучший актерский состав в комедийном сериале получил «Медведь». Проект также взял награды в актерских категориях, за лучшие роли отметили Айо Эдебири и Джереми Аллена Уайта. За лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме наградили Али Вонг («Грызня»), а ее коллега из того же проекта Стивен Ян взял приз за лучшую мужскую роль. Сериалом с лучшим каскадерским составом стал «Одни из нас». Почетную премию за карьерные достижения получила Барбра Стрейзанд.
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