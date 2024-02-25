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Телевизионную премьеру фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» приурочили к 65-летию со дня рождения режиссера

25 февраля
2024 год

Новости кино >>
25 февраля 2024
Сегодня, 25 февраля, на Первом состоится телевизионная премьера документального фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» — в день, когда культовому режиссеру могло бы исполниться 65 лет. Показ начнется ровно в полночь, уточняется на сайте канала.

Телевизионную премьеру фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» приурочили к 65-летию со дня рождения режиссера
фото: пресс-служба фильма

Этот фильм – одна из последних бесед с режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарного «Брата» через 10 лет после его смерти. Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х. В ноябре 2011 года, за полтора года до смерти Алексея Балабанова, съемочная группа встретилась с режиссером, чтобы взять интервью для документального фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?». После съемки Балабанов пригласил в гости, сел на любимый диван, показал фильм, которым он гордится. Тогда и состоялся настоящий разговор по душам, а камера продолжала снимать. То ли отсутствие постановочного света и неровный кадр, то ли мастерство интервьюера или же особое расположение духа самого Алексея Октябриновича – создается полное ощущение, что это ты сидишь рядом с великим режиссером, и он вместе с тобой вспоминает счастливые и грустные моменты своей жизни, рассуждает о Боге, вспоминает друзей, ну и, конечно, говорит о кино.

Авторами фильма выступили журналист Марина Леско, а также российский режиссер-документалист Константин Смилга, продюсером стал Илья Кривицкий. Премьера фильма состоялась на первом фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, где картина одержала победу в номинации «Оригинальное режиссерское видение».
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Алексей Балабанов. Послесловие…Брат

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