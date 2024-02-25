Америка Феррера окажется в «Потерянном автобусе» вместе с Мэттью Макконахи

В основу картины ляжет книга Лиззи Джонсон «Парадайс : борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре» (Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire), которая рассказывает о разрушительных пожарах в Калифорнии 2018 года, уничтоживших большую часть города Парадайс. Фильм сосредоточится на водителе автобуса и школьной учительнице, вывезших из хаоса автобус с детьми.
Над проектом работают компании Blumhouse и Comet Films. Сценарий ленты адаптирует Брэд Ингелсби. Среди продюсеров числится актриса Джейми Ли Кертис. Производство фильма курирует Apple.
обсуждение >>