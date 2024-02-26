Фильм «Прошлые жизни» взял главный приз премии «Независимый дух»

В Санта-Монике состоялась 39-я инди-премия «Независимый дух» (The Film Independent Spirit Awards). Лучшим фильмом назвали «Прошлые жизни» Селин Сон. Картина также взяла приз за режиссуру. Полный список победителей доступен на сайте смотра.
фото: hollywoodreporter.com
«Прошлые жизни» – это личная история Селин Сон об эмиграции и несостоявшихся отношениях с другом детства. Главная героиня фильма Нора тоже c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. В российский прокат картина выйдет 29 февраля.
обсуждение >>