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Фильм «Прошлые жизни» взял главный приз премии «Независимый дух»

26 февраля
2024 год

Новости кино >>
26 февраля 2024
В Санта-Монике состоялась 39-я инди-премия «Независимый дух» (The Film Independent Spirit Awards). Лучшим фильмом назвали «Прошлые жизни» Селин Сон. Картина также взяла приз за режиссуру. Полный список победителей доступен на сайте смотра.

Фильм «Прошлые жизни» взял главный приз премии «Независимый дух»
фото: hollywoodreporter.com

«Прошлые жизни» – это личная история Селин Сон об эмиграции и несостоявшихся отношениях с другом детства. Главная героиня фильма Нора тоже c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. В российский прокат картина выйдет 29 февраля.

«Оставленные» Александра Пэйна удостоились трех наград: за лучшую роль второго плана (Давайн Джой Рэндольф), актерский прорыв (Доминик Сесса) и работу оператора (Эйгил Брилд). Приз за лучшую роль забрал Джеффри Райт за работу в фильме «Американское чтиво», кроме того, картину также отметили за сценарий. Лучшим иностранным фильмом признали «Анатомию падения». А. В. РокуэллТысяча и один») получил приз за режиссерский дебют, а за дебютный сценарий наградили «Май декабрь». Лучшим документальным фильмом признали «Дочери Ольфы». В телевизионной категории отметили сериал «Грызня».

Премия имени Джона Кассаветиса, которая вручается за лучший фильм бюджетом до $500 тысяч, досталась картине «Фримонт» Бабака Джалали, а премия имени Роберта Олтмена ушла фильму «Появление» Келли Райхардт.
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№ 2
Юля Наумова   26.02.2024 - 12:32
Грызня - сложный сериал, уж точно не для каждого. Невыносимо смотреть на постоянные сопли.... Вот так сняли.. читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   26.02.2024 - 11:31
Близкая и жизненная история для российских женщин. Фильм найдет отклик в сердцах наших соотечественниц и меня в том числе, с удовольствием посмотрю читать далее>>
Всего сообщений: 2
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