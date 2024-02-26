Фильм «Прошлые жизни» взял главный приз премии «Независимый дух»

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Пронзительное воспоминание Любови Аркус о друге-режиссере, которого мы не знали

Рецензии на фильмы

Джоан Роулинг принимает участие в разработке шоу

Сериал о Гарри Поттере выйдет в 2026 году

«Братство»: Слушай, а откуда всё это? Духи войны

«Круэлла»: Де Виль не носит Прада

Премьера четвертого сезона популярного сериала состоится на стриминговой платформе Prime Video 13 июня

«Пацаны» вернутся к зрителям летом

«Настоящий детектив» получит пятый сезон

«Кентавр»: Таксист на драйве

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СМИ: У Агаты Муцениеце был тайный роман с Никитой Кологривым

По слухам, из-за этого актёр ушёл от жены