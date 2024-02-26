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Антон Жижин вновь станет «Патриотом»

26 февраля
2024 год

Новости кино >>
26 февраля 2024

ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам продолжения сериала «Патриот» — о простом русском парне Сане Кучине, который пытается сделать мир вокруг него лучше и перевоспитать всех, кто живет не по высоким моральным принципам. Главную роль по традиции исполняет Антон Жижин, уточняет пресс-служба телеканала.

Антон Жижин вновь станет «Патриотом»
фото: пресс-служба ТНТ

Съемки начались в Подмосковье, в поселке, где располагается магазин «Мечта» — основная локация первых двух сезонов. В третьем сезоне зрители не видели «Мечту», но авторы решили вернуть знаковую локацию и выстроить вокруг нее сюжет продолжения. По сюжету Саня пытается выяснить, кто отец ребенка Кати — он или полицейский Журавль, а также пробует построить отношения с Ленкой, готовится к сдаче диплома, и, конечно, не перестает заниматься перевоспитанием своего окружения. Кучин организует коммуну со своим гимном, распорядком дня и трудовыми задачами для каждого участника.

«Я всегда скучаю по друзьям, товарищам, по коллегам, по всем цехам сериала "Патриот, со многими мы сроднились. Да и по герою скучаю, куда без него! У нас это всего лишь четвертый сезон, и я, наверное, только физически немного подустал, потому что перед съемками каждого сезона мне приходится готовиться — либо набирать вес, либо сушиться по-разному — чтобы выглядеть так, как нужно выглядеть. В жизни я не такой крупный, сильный и бескомпромиссный, как Саня Кучин. В продолжении сериала будет очень много юмора, возвращается обратно "Мечта", которая всем так полюбилась, возвращаются герои. Я думаю, сезон будет классным. Саня будет стараться сделать этот мир лучше, как и в предыдущих трех сезонах. Он — простой, честный русский парень», — рассказывает Антон Жижин.

Режиссером сериала выступает Николай Бурлак. Роли, помимо Антона Жижина, исполняют Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлев, Алена Савастова, Алексей Базанов, Владимир Сычев и другие актеры.
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