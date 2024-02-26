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Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер»

26 февраля
2024 год

Новости кино >>
26 февраля 2024
Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер», которую запустили Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP, Агентство креативных индустрий (АКИ) и кинотеатр «ГЭС-2 Кино». Проект представляет собой бесплатный акселератор по продюсированию полнометражного художественного кино. Отбор продлится до 15 марта, а шорт-лист будет опубликован на сайте Агентства креативных индустрий не позднее 28 марта.

Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP

Кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой проект игрового полнометражного фильма. Задача лаборатории — создать готовые к производству художественные картины. Эксперты отберут 15 команд, в каждую из которых войдут сценарист, продюсер и режиссер. Участников кинолаборатории ждут онлайн и офлайн-лекции о продюсировании, интенсивы и встречи с мастерами кино. Результатом программы станут проекты фильмов, готовые к поиску финансирования и съемкам. Обучение стартует 1 апреля. В течение 10 месяцев команды будут встречаться с кураторами, посещать онлайн-лекции и выполнять домашние задания, а также изучать три офлайн-модуля в Доме культуры «ГЭС-2».

«Кинолаборатория – кардинально новый подход к обучению продюсированию. Поступившие будут иметь возможность совершенно бесплатно пройти 10-месячный курс, подготовленный совместно с ведущими специалистами индустрии, а модули программы построены таким образом, что ни одна из зон ответственности кинопродюсера не останется не охваченной – от создания идеи и сбора креативной команды до выпуска картины в прокат. Мы искренне считаем, что это настоящий подарок начинающему продюсеру», — говорит продюсер Катерина Михайлова.

Первый модуль «Девелопмент» даст участникам базовые знания о юридических и психологических аспектах разработки сценария и формирования команды. Второй модуль «Производство» посвящен кинопроизводству. Особое внимание будет уделено развитию лидерских качеств продюсеров и режиссеров. Третий модуль «Постпродакшен и выпуск фильма» расскажет о монтажно-тонировочном периоде и формировании фестивальной и маркетинговой стратегий выпуска картины, разработанных во время кинолаборатории.

«Кинолаборатория «Профессия – продюсер» – это первый масштабный проект Ассоциации, результат совместного двухлетнего пути и синергии нас, женщин-кинопродюсеров, и партнеров из Агентства Креативных индустрий и дома культур «ГЭС-2». Мы надеемся, что наш опыт поможет в профессиональном становлении личности каждого участника и успешной реализации кинопроектов», — подчеркивает продюсер Тамара Богданова.

Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP

Экспертами, спикерами и преподавателями выступят опытные представители российской киноиндустрии, в том числе продюсеры Игорь Толстунов, Оксана Барковская, Екатерина Филиппова, Лика Бланк, Георгий Шабанов, Екатерина Голубева-Польди, Сабина Еремеева, Ольга Ерофеева-Муравьева, Наталия Клибанова, Юлия Мишкинене, Егор Одинцов, Анна Шалашина, Жан Просянов, Светлана Сонина, Иван Кудрявцев; режиссеры Иван И. Твердовский, Владимир Фенченко, Клим Шипенко, Евгений Григорьев; киноведы и программные директора Ситора Алиева, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Юлия Хамитова, Денис Рузаев; сценаристы Роман Кантор, Екатерина Мавроматис; журналисты Юлия Шампорова, Василий Степанов, Никита Карцев; дистрибьюторы Анастасия Корчагина, Константин Елкин, Ольга Латяева и многие другие.

В завершение лаборатории пройдет питчинг — экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайнкинотеатров. Участники встретятся с ними лично для презентации проектов. Подать заявку и подробнее узнать о программе можно на сайте Агентства креативных индустрий.
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обсуждение >>
№ 1
Dima111   26.02.2024 - 14:51
Очень радуют такие мероприятия. Для молодых ребят выпадает отличный шанс пробиться с помощью таланта. Плюс различные лекции проводятся, о таком можно только мечтать, если любишь эту профессию. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Ситора АлиеваОксана БарковскаяЛика Бланк (II)Тамара Богданова (IV)Екатерина Голубева-ПольдиЕвгений Григорьев (VI)Сабина ЕремееваОльга Ерофеева-МуравьеваРоман КанторНаталия КлибановаЕкатерина МавроматисКатерина МихайловаЮлия МишкиненеЕгор ОдинцовЖан ПросяновСветлана СонинаИван Твердовский (II)Игорь ТолстуновВладимир ФенченкоЕкатерина ФилипповаЮлия ХамитоваГеоргий ШабановАнна ШалашинаКлим Шипенко

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Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер» фотографии
Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер» фотографии
Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер» фотографии
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