Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер», которую запустили Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP, Агентство креативных индустрий (АКИ) и кинотеатр «ГЭС-2 Кино». Проект представляет собой бесплатный акселератор по продюсированию полнометражного художественного кино. Отбор продлится до 15 марта, а шорт-лист будет опубликован на сайте Агентства креативных индустрий не позднее 28 марта.
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP
Кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой проект игрового полнометражного фильма. Задача лаборатории — создать готовые к производству художественные картины. Эксперты отберут 15 команд, в каждую из которых войдут сценарист, продюсер и режиссер. Участников кинолаборатории ждут онлайн и офлайн-лекции о продюсировании, интенсивы и встречи с мастерами кино. Результатом программы станут проекты фильмов, готовые к поиску финансирования и съемкам. Обучение стартует 1 апреля. В течение 10 месяцев команды будут встречаться с кураторами, посещать онлайн-лекции и выполнять домашние задания, а также изучать три офлайн-модуля в Доме культуры «ГЭС-2».
«Кинолаборатория – кардинально новый подход к обучению продюсированию. Поступившие будут иметь возможность совершенно бесплатно пройти 10-месячный курс, подготовленный совместно с ведущими специалистами индустрии, а модули программы построены таким образом, что ни одна из зон ответственности кинопродюсера не останется не охваченной – от создания идеи и сбора креативной команды до выпуска картины в прокат. Мы искренне считаем, что это настоящий подарок начинающему продюсеру», — говорит продюсер Катерина Михайлова.
Первый модуль «Девелопмент» даст участникам базовые знания о юридических и психологических аспектах разработки сценария и формирования команды. Второй модуль «Производство» посвящен кинопроизводству. Особое внимание будет уделено развитию лидерских качеств продюсеров и режиссеров. Третий модуль «Постпродакшен и выпуск фильма» расскажет о монтажно-тонировочном периоде и формировании фестивальной и маркетинговой стратегий выпуска картины, разработанных во время кинолаборатории.
«Кинолаборатория «Профессия – продюсер» – это первый масштабный проект Ассоциации, результат совместного двухлетнего пути и синергии нас, женщин-кинопродюсеров, и партнеров из Агентства Креативных индустрий и дома культур «ГЭС-2». Мы надеемся, что наш опыт поможет в профессиональном становлении личности каждого участника и успешной реализации кинопроектов», — подчеркивает продюсер Тамара Богданова.
В завершение лаборатории пройдет питчинг — экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайнкинотеатров. Участники встретятся с ними лично для презентации проектов. Подать заявку и подробнее узнать о программе можно на сайте Агентства креативных индустрий.
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