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Телепремьера продолжения «Сестер» состоится 4 марта

26 февраля
2024 год

Новости кино >>
26 февраля 2024

СТС начнет показ новых серий комедии Ильи Силаева «Сестры» 4 марта. В продолжении проекта производства START к актерскому составу присоединятся Александра Урсуляк, Алексей Розин, Александр Метелкин, а также Кай Метов в роли самого себя. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера продолжения «Сестер» состоится 4 марта
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету сестры Маша (Анна Котова), Ира (Ангелина Стречина) и Оля (Лина Миримская) продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Параллельно Ира ревнует Илью (Артем Ткаченко) к экс-супруге (Александра Урсуляк), Маша ищет себя в компании бывших (Александр Обласов, Николай Шрайбер) и отца Глеба (Максим Костромыкин), Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и следователем (Алексей Розин), а их мачехе Лене (Янина Студилина) решиться на отношения с молодым стартапером (Александр Метелкин).

«Мне писали, что наш проект — это своего рода терапия и отдушина в тяжелый период. Ведь персонажи здесь близки, смешны и понятны всем. И в новом сезоне моя героиня будет исследовать себя: какой она хочет стать, чего ждёт от отношений и в целом от жизни. При этом она сама себе создаст препятствия и попытается справиться с ними тоже сама», — признается Анна Котова.

С новой стороны откроются и героини Лины Миримской и Ангелины Стречиной. «Для меня сюжетная линия Ирины во втором сезоне — большой сюрприз. Такой ее никто не видел, она сильно изменится», — делится Ангелина Стречина.

«Оказывается, Оля может совершать не очень хорошие поступки. Я удивилась таким проявлениям в ее характере», — добавляет Лина Миримская про свою героиню. В новых сериях появится и Кай Метов: по сюжету музыкант прилетает в Саратов по просьбе нового поклонника Лены, но из-за непогоды не может вернуться в Москву и остается в доме героев на несколько дней.
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Телепремьера продолжения «Сестер» состоится 4 марта фотографии
Телепремьера продолжения «Сестер» состоится 4 марта фотографии
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