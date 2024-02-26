Телепремьера продолжения «Сестер» состоится 4 марта

«Мне писали, что наш проект — это своего рода терапия и отдушина в тяжелый период. Ведь персонажи здесь близки, смешны и понятны всем. И в новом сезоне моя героиня будет исследовать себя: какой она хочет стать, чего ждёт от отношений и в целом от жизни. При этом она сама себе создаст препятствия и попытается справиться с ними тоже сама», — признается Анна Котова.
С новой стороны откроются и героини Лины Миримской и Ангелины Стречиной. «Для меня сюжетная линия Ирины во втором сезоне — большой сюрприз. Такой ее никто не видел, она сильно изменится», — делится Ангелина Стречина.
«Оказывается, Оля может совершать не очень хорошие поступки. Я удивилась таким проявлениям в ее характере», — добавляет Лина Миримская про свою героиню. В новых сериях появится и Кай Метов: по сюжету музыкант прилетает в Саратов по просьбе нового поклонника Лены, но из-за непогоды не может вернуться в Москву и остается в доме героев на несколько дней.
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