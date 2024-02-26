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Гильдия продюсеров США признала «Оппенгеймер» лучшим фильмом

26 февраля
2024 год

Новости кино >>
26 февраля 2024
В Лос-Анджелесе состоялась 35-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (PGA). Главный приз достался «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. Полный список победителей доступен на сайте PGA.

Гильдия продюсеров США признала «Оппенгеймер» лучшим фильмом
фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»

Как правило, фильмы, выбранные Гильдией, одерживают победу и в главной категории «Оскара». Лучшим анимационным фильмом продюсеры назвали ленту «Человек-паук: Паутина вселенных». В документальной категории отметили «Американскую симфонию».

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь», а драматическим — «Наследники». Лучшим мини-сериалом или антологией назвали «Грызню». Лучшим телефильмом стал третий эпизод шестого сезона «Черного зеркала» «За морем». Премию имени Дэвида Селзника — за карьерные достижения — вручили Мартину Скорсезе.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   26.02.2024 - 18:53
Весьма логично. Нолан умеет не только актеров собрать актеров мировой когорты, но и снять классно. Всегда смотрю его проекты. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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