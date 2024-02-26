Гильдия продюсеров США признала «Оппенгеймер» лучшим фильмом

В Лос-Анджелесе состоялась 35-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (PGA). Главный приз достался «Оппенгеймеру
» Кристофера Нолана
. Полный список победителей доступен на сайте
PGA.
фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»
Как правило, фильмы, выбранные Гильдией, одерживают победу и в главной категории «Оскара». Лучшим анимационным фильмом продюсеры назвали ленту «Человек-паук: Паутина вселенных
». В документальной категории отметили «Американскую симфонию
».
Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь
», а драматическим — «Наследники
». Лучшим мини-сериалом или антологией назвали «Грызню
». Лучшим телефильмом стал третий эпизод шестого сезона «Черного зеркала
» «За морем
». Премию имени Дэвида Селзника
— за карьерные достижения — вручили Мартину Скорсезе
.
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