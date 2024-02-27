Год крови не видать: новый трейлер криминальной комедии «Басня»

У предстоящего аниме «Басня
» появился свежий трейлер (предыдущий можно посмотреть здесь
). Сериал, основанный на одноименной манге Кацухисы Минами
, будет выходить два кура подряд, начиная с 6 апреля 2024 года.
Легенда преступного мира по кличке Фейбл переусердствовал в работе. Теперь по приказу босса он должен затаиться: смешаться с порядочными гражданами и в течение года никого не убивать. Киллер берет псевдоним Акира Сато и вместе с напарницей Ёко отправляется в Осаку. Новый образ жизни дается ему с трудом, но он очень старается вписаться в общество: работает на полставки, заводит попугая и знакомится с девушкой.
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«Мой домашний герой» — криминальная драма от той же студии о противостоянии якудза и семейных ценностей
Напомним, что режиссером криминальной комедии
выступает Рёсукэ Такахаси
(«Кокпит
», «Бродяга Кэнсин
») на студии Tezuka Productions
(«Дороро
», «Пять невест
»). Фейбла озвучил Кадзуюки Окицу
(Кайдзэн
из «Онимуси
», Дзантэцу Цуруги
из «Блю Лок
»).
Также в ролях:
Ёко Сато — Миюки Савасиро
(Света
из «Стесняшки
», Сион Караномори из «Психопаспорта
»).
Босс — Тэцуо Комура
(Танака из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
», Мистер Блэкуэлл из «Академии ведьмочек
»).
Мисаки Симидзу — Кана Ханадзава
(Мицури Канродзи
из «Истребителя демонов
», Рика Оримото
из «Магической битвы 0
»).
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