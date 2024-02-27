Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта

Премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ «Черное солнце» состоится 1 марта в онлайн-кинотеатре KION. Это история о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы. Главные роли в сериале сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов и Виктория Корлякова, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
По сюжету оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению девушки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук (Юрий Чурсин).
Режиссером выступила Анна Носатова, для которой этот проект стал сериальным дебютом.
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