Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта

27 февраля
2024 год

Новости кино >>
27 февраля 2024
Премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ «Черное солнце» состоится 1 марта в онлайн-кинотеатре KION. Это история о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы. Главные роли в сериале сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов и Виктория Корлякова, уточняет пресс-служба платформы.

Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению девушки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук (Юрий Чурсин).

Режиссером выступила Анна Носатова, для которой этот проект стал сериальным дебютом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Слово пацана», «ГДР», «Золотое дно»: НТВ рассказал о телепремьерах 2024 года
«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»
Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце»
Поиск по меткам
KION
персоны
Виктория КорляковаАнна НосатоваМаксим СтояновЮрий Чурсин
фильмы
Чёрное солнце

фотографии >>
Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта фотографии
Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта фотографии
Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта фотографии
Премьера детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Валентина Ищенко
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Даниэль Ольбрыхский
Джон Пайпер-Фергюсон
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram