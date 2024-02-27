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Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники»

27 февраля
2024 год

Новости кино >>
27 февраля 2024

Стартовали съемки второго сезона «Праздников» производства ТНТ и Good Story Media. Согласно пресс-службе телеканала, режиссером продолжения вновь стал Борис Дергачев, а Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев вернулись к своим ролям. Зрителям также обещают нового персонажа — Вовика, отца героя Павленко. Кто его сыграет, создатели пока скрывают.

Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Бориса Дергачева, «отзывов о первом сезоне было много, и чаще всего они были положительные. Зрители узнавали себя в наших персонажах, своих родственников и, конечно же, ситуации, которые с ними происходили. Поскольку зритель нам точно дал понять, что он ждет от нас продолжения, мы сразу приступили к работе. Во втором сезоне у нас остаются все те же персонажи, которые были в первом сезоне, но отношения между ними будут, конечно, постепенно меняться. Плюс семейство Пыжовых ожидает пополнение, и это даст больше новых красок, эмоций, оценок наших героев, причин для сбора на праздники и причин для ссор, потому что будет продолжаться конфликт отцов и детей. А теперь еще и внуков».

После событий первого сезона, в котором Пыжовы собирались вместе на майские, Новый год, 8 марта и 23 февраля, дни рождения и другие памятные даты, все члены большой семьи сблизились еще сильнее. Но это вовсе не значит, что между ними установилось полное взаимопонимание. Теперь всем придется привыкать к новым для себя ролям. В начале нового сезона Лена и Юля готовятся выйти замуж, причем в один день. При этом Паша с Леной планируют свадьбу, продолжая притираться друг к другу, а Вовик с Юлей уже готовятся стать родителями и вместе проходят все тяготы беременности Юли. Наталья и Виктор станут бабушкой и дедушкой. Тестю тяжело принимать изменения, ведь впереди у него не только появление внука, но и выход на пенсию. А теща по-прежнему пытается всех контролировать, умудряясь находить энергию на несколько семей.

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«Я с трепетом и перманентным счастьем приступаю к съемкам нового сезона "Праздников", ведь Пыжовых ждет пополнение. После первого прочтения сценария я словно вернулась домой из долгого путешествия и почувствовала, как же сильно я скучала по своему семейству! Во втором сезоне зритель увидит Юлю в абсолютно новом статусе: она станет мамой! Но самой стильной и трендовой мамой, конечно – это база. Я сильно спойлерить не хочу, но моим любимым праздником второго сезона стал Хэллоуин», — заинтриговывает Яна Енжаева.

Сценарий к 20-серийному продолжению комедии написали Денис Шенин, Дмитрий Ковалев и Сергей Долгушин. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Чаплинский и художник-постановщик Василий Уфа.

Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Зрители ждут продолжения “Праздников”, а авторам есть, что сказать! К традиционным праздникам — Новому году, 23 февраля, 8 марта – добавятся и необычные поводы для встречи семьи Пыжовых. Например, новоселье или выписка из роддома. Каждый из них по-своему скандален и масштабен. Всех секретов раскрывать мы не будем, позволим себе только один: в гости к Пыжовым заедет папа Вовика. Он поможет нашим героям взглянуть на себя со стороны», — рассказал сценарист и креативный продюсер сериала Денис Шенин.
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Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники» фотографии
Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники» фотографии
Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники» фотографии
Мария Аронова, Виталий Хаев и Никита Павленко вновь соберутся на «Праздники» фотографии
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