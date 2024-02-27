Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта

27 февраля
2024 год

Новости кино >>
27 февраля 2024
На ТНТ 11 марта в 21.00 состоится премьера комедии «Наследство» о том, как деньги влияют на человеческие отношения, от романтических до семейных. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.



По словам шоураннера, режиссера и автора сценария Ани Мирохиной, «в этой истории много деталей моей жизни, жизни моих родителей, братьев, сестер. Писать сценарий было легко, потому что практически все ситуации мне хорошо знакомы: не надо ничего выдумывать, надо просто наделить персонажей чертами до боли знакомых мне людей, их реакциями — в основном смешными. Если рассказывать историю о том, как человек предал свою семью и потом вернулся, в мелодраматическом тоне, то получится, как мне кажется, масло масляное. Лучше идти от обратного и обратиться к иронии. Жизнь ведь ироничная, зачем слезы лить?».

Главные роли в «Наследстве» исполнили Александр Робак, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Анна Немченко, Владислав Ценев, Роман Фомин и Алена Бабенко. Мирохина выступила в качестве режиссера вместе с Дмитрием Меняйло. Производством сериала занималась компания Ильи Куликова LegioFelix.

Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Зрителей ожидает не только комедия о семье и о том, как деньги или мечты о них могут поменять людей. Создатели обещают крутые повороты сюжета благодаря наличию в нем элементов криминального жанра, а главным злодеем истории окажется самый загадочный персонаж.

По сюжету миллионер и авантюрист Виктор 25 лет назад бросил в Москве свою семью — жену и нескольких детей — и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. Сегодня его родня живет в Реутове самой обычной скромной жизнью, собираясь на праздники и тихонько ворча друг на друга. В один из таких праздников к подъезду Татьяны, бывшей жены Виктора, прибывает шикарный автомобиль, а в нем — похожий на дона Корлеоне Виктор со своим водителем. Спустя долгие годы он захотел наладить отношения с семьей, а заодно раз и навсегда решить свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека. Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления Виктора. Однако он придумывает хитрый ход и обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Чего ни сделаешь ради такого отца — особенно, если у каждого из детей огромные финансовые трудности. Так начинается гонка за итальянское состояние, в которой всем персонажам предстоит проявить себя с неожиданных сторон.

Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Перед началом съемок мы с Аней Мирохиной, креативным продюсером и режиссером сериала "Наследство", долго искали визуальный образ моего героя Виктора, думали, каким он может быть, и хотели сделать так, чтобы в этой роли я был кардинально не похож на других моих персонажей-отцов. Мне кажется, все получилось. Виктор — это такой "крестный отец", мафиози российского разлива, а самое интересное, что в его сюжетной линии зрителей ждет удивительный поворот», — рассказал о своем персонаже Александр Робак.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нонна Гришаева, Глеб Калюжный и Маргарита Аброськина поборются за «Наследство» Александра Робака
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Маргарита АброськинаАлёна БабенкоНонна ГришаеваГлеб КалюжныйИлья КуликовДмитрий Меняйло (II)Аня МирохинаАнна НемченкоАлександр РобакРоман ФоминВладислав Ценёв
фильмы
Наследство

фотографии >>
Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта фотографии
Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта фотографии
Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта фотографии
Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Валентина Ищенко
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Даниэль Ольбрыхский
Джон Пайпер-Фергюсон
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен