Александр Робак пообещает «Наследство» добрым родным в середине марта

На ТНТ 11 марта в 21.00 состоится премьера комедии «Наследство» о том, как деньги влияют на человеческие отношения, от романтических до семейных. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По словам шоураннера, режиссера и автора сценария Ани Мирохиной, «в этой истории много деталей моей жизни, жизни моих родителей, братьев, сестер. Писать сценарий было легко, потому что практически все ситуации мне хорошо знакомы: не надо ничего выдумывать, надо просто наделить персонажей чертами до боли знакомых мне людей, их реакциями — в основном смешными. Если рассказывать историю о том, как человек предал свою семью и потом вернулся, в мелодраматическом тоне, то получится, как мне кажется, масло масляное. Лучше идти от обратного и обратиться к иронии. Жизнь ведь ироничная, зачем слезы лить?».
Зрителей ожидает не только комедия о семье и о том, как деньги или мечты о них могут поменять людей. Создатели обещают крутые повороты сюжета благодаря наличию в нем элементов криминального жанра, а главным злодеем истории окажется самый загадочный персонаж.
По сюжету миллионер и авантюрист Виктор 25 лет назад бросил в Москве свою семью — жену и нескольких детей — и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. Сегодня его родня живет в Реутове самой обычной скромной жизнью, собираясь на праздники и тихонько ворча друг на друга. В один из таких праздников к подъезду Татьяны, бывшей жены Виктора, прибывает шикарный автомобиль, а в нем — похожий на дона Корлеоне Виктор со своим водителем. Спустя долгие годы он захотел наладить отношения с семьей, а заодно раз и навсегда решить свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека. Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления Виктора. Однако он придумывает хитрый ход и обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Чего ни сделаешь ради такого отца — особенно, если у каждого из детей огромные финансовые трудности. Так начинается гонка за итальянское состояние, в которой всем персонажам предстоит проявить себя с неожиданных сторон.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Перед началом съемок мы с Аней Мирохиной, креативным продюсером и режиссером сериала "Наследство", долго искали визуальный образ моего героя Виктора, думали, каким он может быть, и хотели сделать так, чтобы в этой роли я был кардинально не похож на других моих персонажей-отцов. Мне кажется, все получилось. Виктор — это такой "крестный отец", мафиози российского разлива, а самое интересное, что в его сюжетной линии зрителей ждет удивительный поворот», — рассказал о своем персонаже Александр Робак.
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