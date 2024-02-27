Милош Бикович станет ведущим Национальной премии интернет-контента

Актер и продюсер Милош Бикович впервые станет ведущим Национальной премии интернет-контента, которую учредил Институт развития интернета. Первая часть церемонии награждения пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл», уточняет пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
Милош Бикович проведет церемонию награждения главной контент-премии России для создателей социально значимых проектов.
«Жизнь постепенно перемещается в цифровую сферу. Это имеет свои положительные стороны, но также несет и большие опасности. Гаджеты и соцсети поглощают наше время. Они могут обогатить жизнь, но также и способствовать потере связи с внешним миром. Когда все доступно, стирается грань между добром и злом, плохим и хорошим. Институт развития интернета – это структура, которая наблюдает за всеми процессами в области создания новых форм контента, и по возможности ими управляет. Очень важно поддерживать социально значимые проекты, которые прививают правильные привычки, помогают обществу становиться лучше: развивают, образовывают, воспитывают, чтобы человек не потерял душу», — подчеркнул Бикович.
Один из блоков церемонии Бикович проведет вместе с певицей Люсей Чеботиной, которая также будет отвечать за музыкальную часть шоу. Среди других хедлайнеров — MIA BOYKA и Mary Gu. Каждая из певиц выйдет на сцену в дуэте с другими известными музыкантами. Откроют мероприятие Mary Gu и певец Антон Токарев в сопровождении шоу-балета Александра Могилева. С MIA BOYKA выступит певец Ваня Дмитриенко. Вечер для участников Фестиваля продолжится на федеральной территории «Сириус». Там пройдет Звездная ночь премии ИРИ – масштабное мультижанровое шоу под открытым небом, где прозвучат эксклюзивные премьеры музыкальных хедлайнеров премии ИРИ в обрамлении цифрового искусства.
Вторая часть церемонии награждения состоится 30 мая 2024 года в Москве. Технологическим партнер премии выступает VK, стратегическим — ПСБ.
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