Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера»

Опубликован трейлер детективного триллера Джона Кейеса
«Охота на киллера
» с Антонио Бандерасом
и Элис Ив
в главных ролях, который кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат 4 апреля.
По сюжету, когда убивают известного частного детектива (Бандерас), за дело берется его протеже (Ив). Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.
Частный детектив Майк Таллини в свое время стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси Холт с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого.
Сценарий фильма написал писатель Чарльз Бернли – поклонник нуара. «Как и во многих фильмах этого жанра, главные герои, сражаясь со злом, борются в том числе со своими личными демонами», –
комментирует режиссер картины Джон Кейес.
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