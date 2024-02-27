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Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера»

27 февраля
2024 год

Новости кино >>
27 февраля 2024
Опубликован трейлер детективного триллера Джона Кейеса «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом и Элис Ив в главных ролях, который кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат 4 апреля.



По сюжету, когда убивают известного частного детектива (Бандерас), за дело берется его протеже (Ив). Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

Частный детектив Майк Таллини в свое время стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси Холт с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого.

Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера»

Сценарий фильма написал писатель Чарльз Бернли – поклонник нуара. «Как и во многих фильмах этого жанра, главные герои, сражаясь со злом, борются в том числе со своими личными демонами», – комментирует режиссер картины Джон Кейес.
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№ 2
Yanina Sokolova   27.02.2024 - 18:41
Ни разу не видела Эли Ив в роли полицейского, агента ФБР. От этого уже интересно. Ровно как и Бандераса в роли жертвы. читать далее>>
№ 1
babydylnova   27.02.2024 - 17:53
Как Бандерас будет тогда в главных ролях, если его сразу с начала фильма убьют? Несостыковочка какая-то. Но звучит не особо оригинально. Уже такое сто раз снимали. С каждым новым фильмом все больше разочаровываюсь... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Охота на киллера

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Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера» фотографии
Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера» фотографии
Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера» фотографии
Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера» фотографии
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