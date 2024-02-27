Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По мотивам комедии «Бриллиантовая рука» снимут новогодний пародийный фильм

27 февраля
2024 год

Новости кино >>
27 февраля 2024
ТНТ снимет новогодний фильм по мотивам комедии «Бриллиантовая рука». Над пародией работают авторы лент «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!» — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко. Премьера новой праздничной картины состоится 31 декабря 2024 года, уточняет пресс-служба канала.

По мотивам комедии «Бриллиантовая рука» снимут новогодний пародийный фильм
фото: пресс-служба ТНТ

В новом фильме ТНТ снова переосмыслит любимый сюжет в своем фирменном стиле и покажет множество звезд в самых неожиданных образах. Не обойдется без шуток на актуальные темы и музыкальных номеров, которые будут органично вплетены в повествование.

«В 2022 году мы рискнули с "СамоИронией судьбы!" и сумели добиться прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического. В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами “федеральной тройки”. Но нам удалось добиться невероятного результата и с "Иваном Васильевичем". В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — подчеркивает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» стала самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет с рейтингом 5,7% и самым популярным фильмом 2023 года на ТВ (Mediascope, Россия 100+, январь-декабрь 2023 года, все 14-44). После премьерного показа «Иван Васильевич меняет все!» также стартовал на платформах PREMIER и Кинопоиск, где по итогам новогодних каникул занял первое и второе места соответственно. Суммарная аудитория проекта на ТВ и стримингах превысила отметку 42,5 миллиона человек.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новогодний марафон: «Кибердеревня», «Не скажу» и другие премьеры к праздничному столу
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Тина КанделакиРоман КимМиша СемичевМаксим ТкаченкоАндрей Шелков
фильмы
Бриллиантовая рукаИван Васильевич меняет всё!СамоИрония судьбы!

анонс

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Валентина Ищенко
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Даниэль Ольбрыхский
Джон Пайпер-Фергюсон
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен