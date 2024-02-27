По мотивам комедии «Бриллиантовая рука» снимут новогодний пародийный фильм

В новом фильме ТНТ снова переосмыслит любимый сюжет в своем фирменном стиле и покажет множество звезд в самых неожиданных образах. Не обойдется без шуток на актуальные темы и музыкальных номеров, которые будут органично вплетены в повествование.
«В 2022 году мы рискнули с "СамоИронией судьбы!" и сумели добиться прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического. В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами “федеральной тройки”. Но нам удалось добиться невероятного результата и с "Иваном Васильевичем". В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — подчеркивает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все!» стала самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет с рейтингом 5,7% и самым популярным фильмом 2023 года на ТВ (Mediascope, Россия 100+, январь-декабрь 2023 года, все 14-44). После премьерного показа «Иван Васильевич меняет все!» также стартовал на платформах PREMIER и Кинопоиск, где по итогам новогодних каникул занял первое и второе места соответственно. Суммарная аудитория проекта на ТВ и стримингах превысила отметку 42,5 миллиона человек.
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