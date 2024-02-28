Объявлены даты проведения Фестиваля молодого кино Voices. Согласно пресс-службе смотра, он состоится в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля.
фото: пресс-служба фестиваля
«Одиннадцатый год фестиваля, конечно, задает нам высокую планку, которой мы должны соответствовать. Традиционно основная часть показов пройдет в Вологде. Для нас это больше чем город – это источник вдохновения, место диалога между жителями, туристами и представителями кинематографа. Но в этом году мы значительно расширяем программу фестиваля в Череповце и сейчас работаем над концепцией – она будет связана с культурным кодом города. Проведем не только кинопоказы, но и специальные мероприятия», — рассказал директор Voices Максим Горбов.
Еще одним отличием фестиваля в этом году станет open call на заявку игровых полнометражных дебютов и вторых фильмов в конкурсную программу. Режиссеры должны заполнить заявку до 30 апреля включительно.
По словам куратора кинопрограмм Сергея Дешина, «в этом году отбор конкурсных полнометражных фильмов впервые проходит через open call. Как и всегда, ждем яркое актуальное кино – на конкурс принимаются дебютные и вторые фильмы молодых режиссеров, и мы надеемся, что в этом году они снова смогут громко заявить о себе».
На Voices-2024 также пройдет конкурс короткого метра. Помимо конкурсной программы, фестиваль традиционно объединит несколько специальных кинопрограмм, творческие встречи и лекции, концерты и выставочные проекты.
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