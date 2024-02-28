Карина Мындровская и Артем Григорьев напишут «Контрольную для взрослых»

По словам Карины Мындровской, «ценности в фильмах веками поднимают одни и те же. Вопрос лишь в их ранжировании. В этой картине речь идет о внимании, заботе, понимании, в которых нуждаются дети. Остро поставлена проблема выбора, с которым сталкивается женщина, устанавливая отношения с мужчиной. И, конечно, же не обошлось и без превратностей судьбы».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Сюжет мини-сериала закручен вокруг Елены. Героиня вместе со Степаном готовится к свадьбе, но суета перед торжеством абсолютно не нравится невесте – ее вполне устроил бы ужин в семейном кругу, а жених заказал ресторан и пригласил кучу гостей. Сама Елена уже давно не верит в любовь, поэтому брак рассматривает как сделку, и соглашается на него по большей части из-за давления матери. Возвращаясь с работы, она сталкивается с Костиным. Когда-то у них был роман, он даже сделал Лене предложение, но получил отказ из-за очередного приступа ревности и рукоприкладства. Внезапная встреча заканчивается очередным конфликтом, свидетелем которого становится Игорь – отец одной из учениц Лены. В порыве ярости Костин разбивает Игорю голову. К счастью, врачи быстро среагировали и успели его спасти. Костин надеется выйти сухим из воды, но Елена намерена добиться справедливости любой ценой.
«Поведение Игоря — это привычный поступок, как подать руку или придержать дверь девушке. В проекте мы показываем взгляд разных людей на одну и ту же ситуацию. Где один из героев за себя не может ответить, а другой, мой персонаж, берет ответственность за всех, кто рядом», — рассказал Артем Григорьев.
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