Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта

Александр Котт приступил в Санкт-Петербурге к съемкам многосерийной исторической драмы «Павел. Первый и последний». Сериал создается Первым каналом и компаниями Cosmos studio и Look Film при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба телеканала.
Павла Первого называют самодуром и даже безумцем, но его характер и история гораздо глубже, чем та маска, которой незаслуженно наделили его потомки. Отчужденность матери, неприятие двора и бесконечные попытки разобраться, кто и почему на самом деле убил его отца, сформировали личность глубоко трагическую. Став императором после долгих лет ожидания, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат.
«Перед нами стоит непростая задача – рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: "Кто такой Павел I?". Проблема в том, что большинство историков во многом относились к его личности скептически и даже предвзято. Поэтому нам пришлось буквально перерыть все возможные исторические документы, поднять его переписки с матерью и женами. На основе этого материала мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке. Человеке, который был забыт матерью и презираем ее окружением, который ждал своего часа много лет и вступил на престол уже в зрелом возрасте. Человеке, который собирался сделать серьезные реформы в Российской империи, но был убит заговорщиками, не желавшими перемен», — рассказал режиссер Александр Котт.
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