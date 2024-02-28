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Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта

28 февраля
2024 год

Новости кино >>
28 февраля 2024
Александр Котт приступил в Санкт-Петербурге к съемкам многосерийной исторической драмы «Павел. Первый и последний». Сериал создается Первым каналом и компаниями Cosmos studio и Look Film при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба телеканала.

Павла Первого называют самодуром и даже безумцем, но его характер и история гораздо глубже, чем та маска, которой незаслуженно наделили его потомки. Отчужденность матери, неприятие двора и бесконечные попытки разобраться, кто и почему на самом деле убил его отца, сформировали личность глубоко трагическую. Став императором после долгих лет ожидания, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат.

Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта
фото: пресс-служба Первого канала

Титульный образ воплотит Денис Власенко, а компанию ему составят Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева, Ольга Бодрова, Полина Филоненко, Сергей Барковский, Владимир Храбров, Дарья Алыпова и Марьяна Кирсанова. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Кузнецов и художник-постановщик Дина Логвинова. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове.

«Перед нами стоит непростая задача – рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: "Кто такой Павел I?". Проблема в том, что большинство историков во многом относились к его личности скептически и даже предвзято. Поэтому нам пришлось буквально перерыть все возможные исторические документы, поднять его переписки с матерью и женами. На основе этого материала мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке. Человеке, который был забыт матерью и презираем ее окружением, который ждал своего часа много лет и вступил на престол уже в зрелом возрасте. Человеке, который собирался сделать серьезные реформы в Российской империи, но был убит заговорщиками, не желавшими перемен», — рассказал режиссер Александр Котт.
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обсуждение >>
№ 3
Флорина   28.02.2024 - 13:32
... Она прежде уже была ею. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   28.02.2024 - 12:49
Котт хочет сказать, что они лучше разобрались в образе Павла Первого, чем историки)). Сильно сомневаюсь. читать далее>>
№ 1
Darkshines   28.02.2024 - 12:44
О, очередная Екатерина! Теперь, видимо, Суркова! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Павел. Первый и последний

фотографии >>
Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта фотографии
Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта фотографии
Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта фотографии
Денис Власенко примерит костюм Павла Первого в исторической драме Александра Котта фотографии
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