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«Шаляпина» с Александром Горбатовым покажут в странах Ближнего Востока и Северной Африки

28 февраля
2024 год

Новости кино >>
28 февраля 2024
На главных телеканалах ОАЭ Dubai TV и Dubai One 2 марта выйдет российский сериал «Шаляпин» на английском языке с арабскими субтитрами. Согласно пресс-службе телеканала «Россия», транслировать восьмисерийную драму Егора Анашкина будут в прайм-тайм по субботам и воскресеньям на территории всех стран Ближнего Востока и Северной Африки и одновременно на платформе медиакорпорации Dubai Media Incorporated.

«Шаляпина» с Александром Горбатовым покажут в странах Ближнего Востока и Северной Африки
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Для нас, создателей фильма, очень важно, что наш сериал будет показан в Арабских Эмиратах. Чем больше зрителей, неравнодушных к русской истории и культуре, тем крепче связи между нашими странами. Я считаю, что людей во всем мире объединяет один язык, который не зависит от национальности – язык человечности. Хочется, чтобы фильм про великого русского певца Шаляпина смотрели именно на нем», — прокомментировала продюсер Мария Ушакова.

События исторической драмы начинаются в Казани образца 1886 года. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного – он мечтает только о музыке и театре. Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина (Александр Горбатов) раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов).

Читать рецензию «Шаляпин»: Мятежный гений

Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни. И без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли.

«Шаляпин» снят кинокомпанией «Москино» по заказу «России» и онлайн-кинотеатра Okko при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Российская телевизионная премьера состоялась 13 февраля 2023 года.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   28.02.2024 - 12:46
страна с совершенно другой культурой, все там иначе. неужели будет интересно про человека, которого они в первый раз слышат. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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