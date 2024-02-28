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Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса

28 февраля
2024 год

Новости кино >>
28 февраля 2024

В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной восьмисерийной детективно-исторической драмы «Чистые» про мир роскоши и порока в столице Российской империи. За производство сериала, пополнившего линейку Wink Originals, отвечают «НМГ Студия» и «Всемирные русские студии». Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink в этом году, уточняет пресс-служба платформы.

Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Это первый совместный сериальный проект сценариста Александра Родионова и режиссера Николая Хомерики, до этого они вместе работали только над полными метрами. Съемочный процесс занял больше полугода и охватил почти два десятка исторических локаций Петербурга, Петергофа и окрестностей. Главные роли исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Диана Милютина и Софья Синицына, а компанию им составили Даниил Воробьев, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

События разворачиваются в 1903 году. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки Стеша (Милютина) и Ксения (Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Для Софьи Синицыной «драма "Чистые" — хрестоматия о русском декадансе и всеобъемлющем желании свободы, о смелости быть собой и о том, каким разным бывает секс. Я согласилась на проект, потому что никогда не читала подобных сценариев и сразу влюбилась в Ксению — трогательную, совестливую и милосердную. Она — абсолютная героиня своего времени, она находится в вечном поиске себя, потому что многого не понимает, но себя никогда не предает».

Для создания атмосферы начала ХХ века команда сериала уделила большое внимание образам героинь. «При создании костюмов я изучал 1903 год, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь, — рассказывает художник по костюмам Владимир Никифоров. — Некоторые элементы образов героинь имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении была бережно сохранена и датирована началом XX века, а в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова"».

Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Меня с первых сцен зацепила моя героиня, с которой я, естественно, начала искать схожесть, — добавляет Диана Милютина. — Она привлекла меня своим умом, умением принимать решения и управлять другими людьми. То, как, несмотря на все сложности жизни, ей удалось остаться духовно и морально чистой. Я люблю играть настолько сильных, стержневых, характерных героинь, как Стеша. Особенно в исторических картинах, где больше глубины и сложносочиненности. Интересно дофанатазировать, что было в то время, в котором мы не жили».

Локациями для съемок послужили Царское Село, Гостиный Двор, Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Дворцовые конюшни, Лопухинский сад, Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка и Гатчинский дворец. Всего 17 различных локаций, представляющих историческую ценность. Один из основных съемочных «павильонов», старинный особняк конца XIX века, был отреставрирован специально для съемок. По сюжету в нем расположился дом Матушки. Для полного погружения в эпоху команда превратила современный Петербург в дореволюционный: полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет, в том числе над аркой Зимней Канавки. Именно по этому каналу героини передвигались на речном пароходе, переделанном под старину.
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Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса фотографии
Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса фотографии
Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса фотографии
Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса фотографии
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