Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги

28 февраля
2024 год

Новости кино >>
28 февраля 2024

В Пушкине Ленинградской области начались съемки 32-серийного детективного боевика «Крайние меры» с Алексеем Макаровым в главной роли. Далее творческая команда переместится в Кронштадт и на другие локации в окрестностях Санкт-Петербурга. Партнерами Макарова по съемочной площадке стали Олег Алмазов, Александр Нестеров и Артем Сучков. Телевизионная премьера сериала состоится на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба канала.

Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

«Перефразируя изречение "Для зрителя театр начинается с вешалки", сказал бы так: "Для режиссера фильм начинается со сценария". Сценарий, предложенный мне продюсером Андреем Тартаковым, "зацепил" с первых же страниц. Динамика, хорошие диалоги, лихо закрученные криминальные истории. Плюс интересное жанровое сочетание: достаточно жесткие сцены преступлений соседствуют с ироничными, а часто и комедийными ситуациями, в которые попадают герои фильма. Подготовка к съемке была тщательной. Были определены прекрасные актеры, которым предстояло надеть красивые костюмы, зайти в интересные интерьеры, получить разнообразный реквизит – от пистолета до поводка. На поводке у нас в фильме в одной из главных ролей дебютирует очаровательная собака породы корги. Больше рассказывать о проекте не хочу, дабы не попасть в "астральное клише"», — говорит режиссер Виктор Конисевич.

Зрителям поведают о жизни и работе сотрудников Группы розыска и задержания при Центральном управлении МВД. В реальности такой отдельной структуры не существует, ведь задача розыска и задержания преступников – одна из стандартных обязанностей оперативных работников уголовного розыска. Однако сценаристы сделали допущение, что такая специализированная группа – исключительно для охоты на тех, кто объявлен в розыск и может быть опасен при задержании – была создана. Осмотр места происшествия, поиск улик, допросы и ложные версии – все это ложится на плечи сотрудников Группы розыска и задержания, идущих по следу преступника, опасного, изворотливого, путающего следы и подстраивающего охотникам ловушки.

Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Егор Звягин (Макаров) – майор полиции, сотрудник Группы розыска и задержания, неформальный лидер этого коллектива, проводит опасное расследование и параллельно пытается ужиться с корги по кличке Трюфель.

По словам Алексея Макарова, «каким бы простым ни был человек с виду, внутри мы все очень сложно устроены. В любом из нас заключены ангел и бес, каждого раздирают противоречия и страсти – порой даже шекспировского толка. Мой персонаж каждый день имеет дело с неприятностями, и это во многом формирует его характер. Он не чурается решать вопросы весьма неожиданными, оригинальными способами. Порой, возможно, даже жестковатыми. Человек, существующий в таких обстоятельствах, легко может "закуклиться", стать циником и мизантропом. А может попытаться сохранить свое человеческое начало, и я как раз и постараюсь это сделать в характере своего героя. Сценарий нашего сериала легкий, написанный доступным языком и правдивый. Бывает так, что приходится вместе с режиссером садиться и править сценарий целыми абзацами, потому что о суровых буднях полицейских пишет человек, который в этом ничего не смыслит. В этом же сценарии фальши нет, но есть юмор. Насколько зрителю будет смешно – время покажет, но мы будем стараться шутить, причем, с очень серьезным лицом».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   28.02.2024 - 17:33
... а мне не столько зрителя жаль, сколько миленького коржика, которому пришлось во всем этом участвовать. видеть этих "профессионалов" читать далее>>
№ 1
babydylnova   28.02.2024 - 15:48
32 серии про полицейских и их расследования? Крайне скучное зрелище. Даже Домашний догадался делать сериалы по 4 серии) Так хотя бы не насилуешь зрителя растянутым сюжетом. Ну может тем, кому такой сценарий... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло»
Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября
Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш»
Поиск по меткам
Рен ТВ
персоны
Олег АлмазовВиктор КонисевичАлексей МакаровАлександр Нестеров (II)Артём СучковАндрей Тартаков
фильмы
Крайние меры

фотографии >>
Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги фотографии
Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги фотографии
Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги фотографии
Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Яна Гладких
Борис Иванов
Николай Наумов
Алексей Смирнов
Дмитрий Фрид
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Паоло Боначелли
Али Лартер
Роберт Шон Леонард
Мимзи Фармер
Вилле Хаапасало
Аманда Эббингтон
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?