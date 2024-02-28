Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги

В Пушкине Ленинградской области начались съемки 32-серийного детективного боевика «Крайние меры» с Алексеем Макаровым в главной роли. Далее творческая команда переместится в Кронштадт и на другие локации в окрестностях Санкт-Петербурга. Партнерами Макарова по съемочной площадке стали Олег Алмазов, Александр Нестеров и Артем Сучков. Телевизионная премьера сериала состоится на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Перефразируя изречение "Для зрителя театр начинается с вешалки", сказал бы так: "Для режиссера фильм начинается со сценария". Сценарий, предложенный мне продюсером Андреем Тартаковым, "зацепил" с первых же страниц. Динамика, хорошие диалоги, лихо закрученные криминальные истории. Плюс интересное жанровое сочетание: достаточно жесткие сцены преступлений соседствуют с ироничными, а часто и комедийными ситуациями, в которые попадают герои фильма. Подготовка к съемке была тщательной. Были определены прекрасные актеры, которым предстояло надеть красивые костюмы, зайти в интересные интерьеры, получить разнообразный реквизит – от пистолета до поводка. На поводке у нас в фильме в одной из главных ролей дебютирует очаровательная собака породы корги. Больше рассказывать о проекте не хочу, дабы не попасть в "астральное клише"», — говорит режиссер Виктор Конисевич.
Зрителям поведают о жизни и работе сотрудников Группы розыска и задержания при Центральном управлении МВД. В реальности такой отдельной структуры не существует, ведь задача розыска и задержания преступников – одна из стандартных обязанностей оперативных работников уголовного розыска. Однако сценаристы сделали допущение, что такая специализированная группа – исключительно для охоты на тех, кто объявлен в розыск и может быть опасен при задержании – была создана. Осмотр места происшествия, поиск улик, допросы и ложные версии – все это ложится на плечи сотрудников Группы розыска и задержания, идущих по следу преступника, опасного, изворотливого, путающего следы и подстраивающего охотникам ловушки.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
Егор Звягин (Макаров) – майор полиции, сотрудник Группы розыска и задержания, неформальный лидер этого коллектива, проводит опасное расследование и параллельно пытается ужиться с корги по кличке Трюфель.
По словам Алексея Макарова, «каким бы простым ни был человек с виду, внутри мы все очень сложно устроены. В любом из нас заключены ангел и бес, каждого раздирают противоречия и страсти – порой даже шекспировского толка. Мой персонаж каждый день имеет дело с неприятностями, и это во многом формирует его характер. Он не чурается решать вопросы весьма неожиданными, оригинальными способами. Порой, возможно, даже жестковатыми. Человек, существующий в таких обстоятельствах, легко может "закуклиться", стать циником и мизантропом. А может попытаться сохранить свое человеческое начало, и я как раз и постараюсь это сделать в характере своего героя. Сценарий нашего сериала легкий, написанный доступным языком и правдивый. Бывает так, что приходится вместе с режиссером садиться и править сценарий целыми абзацами, потому что о суровых буднях полицейских пишет человек, который в этом ничего не смыслит. В этом же сценарии фальши нет, но есть юмор. Насколько зрителю будет смешно – время покажет, но мы будем стараться шутить, причем, с очень серьезным лицом».
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