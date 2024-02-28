«Ангелы района» посетят зрителей 5 марта

По словам режиссера Эдуарда Парри, «все семьи разные, но проблемы, возникающие в них, зачастую одни и те же. С этим клубком семейных проблем мы сталкиваемся ежедневно, пытаемся распутать его, сохранить семейную идиллию, либо не справляемся и запутываем клубок еще сильнее, завязывая его в морской узел. И нам кажется, что ситуация безвыходная, но выход есть — это любовь, терпение и взаимное уважение. Надеюсь, что наш сериал будет для зрителя не просто хорошим, веселым времяпрепровождением у экрана, но и натолкнет на решение личных и семейных проблем».
«Ангелы района» представляют собой совместный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Иви. Производством сериала занималась компания Star Media. Помимо Михалковой и Робака, главные роли также исполнили Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
По сюжету семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил — врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы.
«Это сериал в лучших традициях кино для семейного просмотра. Прекрасный юмор, узнаваемые персонажи, теплая атмосфера, которая буквально льется с экрана. Важно, что это история о тех, кого действительно можно назвать "ангелами" района — о простых людях, которые каждый день делают жизнь города лучше. И о том, что необходимо благодарить таких людей за их ежедневный труд. Мы рады, что цифровая премьера сериала состоится на Иви, и зрители увидят проект у нас до телевизионной премьеры», — прокомментировал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.
обсуждение >>