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«Ангелы района» посетят зрителей 5 марта

28 февраля
2024 год

Новости кино >>
28 февраля 2024

Семейная комедия Эдуарда Парри «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях выйдет эксклюзивно на Иви 5 марта. Согласно пресс-службе платформы, в этот день зрителям, по традиции, покажут все серии сразу.



По словам режиссера Эдуарда Парри, «все семьи разные, но проблемы, возникающие в них, зачастую одни и те же. С этим клубком семейных проблем мы сталкиваемся ежедневно, пытаемся распутать его, сохранить семейную идиллию, либо не справляемся и запутываем клубок еще сильнее, завязывая его в морской узел. И нам кажется, что ситуация безвыходная, но выход есть — это любовь, терпение и взаимное уважение. Надеюсь, что наш сериал будет для зрителя не просто хорошим, веселым времяпрепровождением у экрана, но и натолкнет на решение личных и семейных проблем».

«Ангелы района» представляют собой совместный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Иви. Производством сериала занималась компания Star Media. Помимо Михалковой и Робака, главные роли также исполнили Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.

«Ангелы района» посетят зрителей 5 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил — врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы.

«Это сериал в лучших традициях кино для семейного просмотра. Прекрасный юмор, узнаваемые персонажи, теплая атмосфера, которая буквально льется с экрана. Важно, что это история о тех, кого действительно можно назвать "ангелами" района — о простых людях, которые каждый день делают жизнь города лучше. И о том, что необходимо благодарить таких людей за их ежедневный труд. Мы рады, что цифровая премьера сериала состоится на Иви, и зрители увидят проект у нас до телевизионной премьеры», — прокомментировал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   28.02.2024 - 17:40
такие фильмы надо показывать, а не ужас про насильников. а ему уже набросали низкую оценку на странице. )))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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