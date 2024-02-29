Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!»

Популярная серия книг с картинками «Ты — вкусняшка!
» превратилась в 3D-анимацию. Японо-китайский детский сериал уже очаровал юных зрителей в Поднебесной, Тайване и Корее, а теперь, наконец, добрался до Японии. У нас же появилась возможность посмотреть кавайный ролик.
Плотоядного тираннозаврика Харта вырастила мама-майазавр
. Несмотря на устрашающий вид, хищник прекрасно ладит с озорными и храбрыми травоядными друзьями. Иногда они ругаются, но учатся признавать ошибки и вместе преодолевают трудности.
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Дружба с динозавром в «Дораэмоне» и другие занимательные истории
Проект по мотивам оригинальных историй Тацуи Мияниси
создавался совместно издательством Poplar Publishing
и китайским видеохостингом bilibili
, а постановкой занимался Нин Ся
. Ранее первоисточник уже получил аниме-адаптацию в 2010-м: Масая Фудзимори
(«Инцидент Кэмоно
», «Изетта, последняя ведьма
») снял полнометражный фильм
и сериал «Театр Тацуи Мияниси: Ты вкусняшка?
» на студии Ajia-do
(«Любовь с кончиков пальцев
», «Власть книжного червя
»).
До приезда в Страну восходящего солнца аниме успело покорить критиков: прошлогодний Австралийский фестиваль эффектов и анимации
(AEAF) присудил кодомо
-проекту бронзовую награду в категории «Детский сериал», а на церемонии награждения «Золотой дракон
» в Гуанчжоу его отметили призом за лучшего персонажа. На территории материкового Китая книжная серия «Тираннозавр
» Мияниси пользуется огромной популярностью, о чем свидетельствует суммарный тираж в 21 миллион экземпляров.
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