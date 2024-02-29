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Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!»

29 февраля
2024 год

Новости кино >>
29 февраля 2024
Популярная серия книг с картинками «Ты — вкусняшка!» превратилась в 3D-анимацию. Японо-китайский детский сериал уже очаровал юных зрителей в Поднебесной, Тайване и Корее, а теперь, наконец, добрался до Японии. У нас же появилась возможность посмотреть кавайный ролик.


Плотоядного тираннозаврика Харта вырастила мама-майазавр. Несмотря на устрашающий вид, хищник прекрасно ладит с озорными и храбрыми травоядными друзьями. Иногда они ругаются, но учатся признавать ошибки и вместе преодолевают трудности.

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Проект по мотивам оригинальных историй Тацуи Мияниси создавался совместно издательством Poplar Publishing и китайским видеохостингом bilibili, а постановкой занимался Нин Ся. Ранее первоисточник уже получил аниме-адаптацию в 2010-м: Масая ФудзимориИнцидент Кэмоно», «Изетта, последняя ведьма») снял полнометражный фильм и сериал «Театр Тацуи Мияниси: Ты вкусняшка?» на студии Ajia-doЛюбовь с кончиков пальцев», «Власть книжного червя»).

Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!»

До приезда в Страну восходящего солнца аниме успело покорить критиков: прошлогодний Австралийский фестиваль эффектов и анимации (AEAF) присудил кодомо-проекту бронзовую награду в категории «Детский сериал», а на церемонии награждения «Золотой дракон» в Гуанчжоу его отметили призом за лучшего персонажа. На территории материкового Китая книжная серия «Тираннозавр» Мияниси пользуется огромной популярностью, о чем свидетельствует суммарный тираж в 21 миллион экземпляров.

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№ 1
Юля Наумова   29.02.2024 - 12:23
Какие же они корявенькие, зато смотрятся не угрожающими, а наоборот милыми. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!» фотографии
Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!» фотографии
Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!» фотографии
Динозаврики, давайте жить дружно: трейлер мульсериала «Ты – вкусняшка!» фотографии
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