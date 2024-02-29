Телепремьера «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым состоится 11 марта

По сюжету рецидивист Медный решает добраться до Владивостока с украденной суммой денег. В купе к нему подсаживается майор полиции Александр Гаврилов (Андрей Курносов), которого отправили в Усть-Шахтинск возглавить местное отделение. Перебрав с алкоголем, майор случайно выпадает из поезда. Что только на руку Медному, которому срочно нужно где-то притаиться. Шустрый вор присваивает себе имя и форму Гаврилова и притворяется блюстителем порядка, насаждая в городе свои криминальные порядки.
Во время съемок Виктор Добронравов вдохновлялся героями фильмов «Вор» и «Девять ярдов». На площадке актер примерил шрам на лице и тюремную татуировку на плече. По его словам, «Медный — четкий, жесткий, конкретный и прямолинейный. Мне нравится, что это совсем не я. Сначала видим его антигероем, а потом он попадает в такие обстоятельства, которые его меняют. Для меня такая трансформация персонажа — интересный вызов. И я рад, что спустя столько лет вернулся на СТС. Моя карьера начиналась именно на этом канале в "Не родись красивой"».
В отличие от героя-однолюба в сериале «Не родись красивой» Медному нравятся сразу две девушки — обаятельный кадровик Наталья (Стулова) и своенравная мать-одиночка Людмила (Земцова). В жизни Наталья Земцова, как и ее героиня, воспитывает сына. «Я очень хорошо понимаю, каково это — когда надо все успеть, — делится она. — Мне кажется, люди без детей думают иначе. Это в принципе другой уровень ответственности. Поэтому мне понятны мотивы героини и то, как сложно женщине после неудачного замужества решиться поверить мужчине опять».
Большая часть съемок комедии прошла в поселке Одоеве Тульской области. «Мы искали место, не похожее на Москву, с обаянием провинции, тихое, немноголюдное. По этой причине и выбрали Одоев, который, кстати, называют городом-музеем», — вспоминает художник-постановщик Виктория Первухина.
Главное место действий — полицейский участок — построили за три недели. Отделение из восьми кабинетов создавали в эклектичном стиле с помощью консультантов из полиции. Декорации наполняли реквизитом Института горного дела имени А. А. Скочинского.
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