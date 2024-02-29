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Закончились съемки «Плевако» с Сергеем Безруковым

29 февраля
2024 год

Новости кино >>
29 февраля 2024
В Москве подошли к концу съемки десятисерийного исторического детектива «Плевако», посвященного Федору Никифоровичу Плевако — российскому адвокату и блестящему оратору, которого современники прозвали «московским златоустом». Главную роль исполнил Сергей Безруков, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Закончились съемки «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Около 15 лет назад у меня впервые появилась идея сделать картину о нашем выдающем соотечественнике, о, пожалуй, лучшем адвокате Российском империи – Федоре Плевако. И я очень рад, что спустя столько времени нам вместе с коллегами из Института развития интернета, киностудии "Рок" и онлайн-кинотеатра Premier удалось реализовать большой, качественный сериал с потрясающим актёрским составом во главе с Сергеем Безруковым, который, я уверен, будет интересен абсолютно всей аудитории, и который выйдет на экраны уже в новом телевизионном сезоне», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По сюжету в 1880 году 38-летний Федор Плевако находится на пике своей формы. У него семья – жена и сын, собственная успешная контора с помощником – продвинутым молодым англоманом Шубнинским, к которому впоследствии присоединится сестра Плевако Юлия – оплот феминизма и передовых идей. А кроме того, множество друзей и добрых знакомых, начиная с высшего света и мецената Саввы Мамонтова и заканчивая бандитами с Хитровки, где Плевако периодически принимает участие в кулачных боях. Отправной точкой истории станет момент, когда идиллия, выстроенная Плевако, начинает рушиться. Ему предлагают взять дело некой Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника – студента благородных кровей Байрашевского. Именно в рамках этого дела сойдутся интересы целого ряда влиятельных людей, среди которых могущественный советник Александра Второго Константин Петрович Победоносцев, и мир Плевако окажется под угрозой. Всё усложняется еще больше, когда Плевако внезапно и взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.

Закончились съемки «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По словам сопродюсера сериала Сергея Безрукова, «Плевако называли гением юриспруденции. Его ораторское искусство, сила убеждения и актерское мастерство были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако. Чехов писал, что "…сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно". Кстати, я, как адвокат своей роли, хочу сказать, что в картине я не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное – есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку».

Компанию Безрукову составили Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова и Олег Савцов. Съемки сериала проходили в Москве и Московской области. В нем задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей, 35 лошадей и более 2500 костюмов.

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«Вторая половина 19 века – расцвет русской адвокатуры. Судебная реформа 1864 года во всей красе, настоящий независимый суд. Поэтому и адвокаты были личностями. Кого не возьмешь, – Плевако, Кони, Карабчевский, Зарудный, – все неофиты, влюбленные в свое дело, имперически определяющие, как правильно, собственно, формируя эти правила. Плевако в этом ряду стоит особняком. Он был еще и одаренным оратором, даже артистом в хорошем смысле этого слова. Добавьте к этому блестящее чувство юмора, и становится понятно, почему на его выступления билеты покупали, как в театр, а цитаты растаскивали на анекдоты», — рассказала режиссер и автор сценария Анна Матисон.

В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Закончились съемки «Плевако» с Сергеем Безруковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Мы проштудировали огромное количество материалов. Одно только дело Саввы Мамонтова – это 12 томов. Дела Плевако, отдельно речи, письма, исторические материалы и публицистика вроде Гиляровского. Чтобы найти одну точную цитату Победоносцева, вам надо прочесть переписку, хотя бы том, называющийся "Избранное". Какая порода собаки могла быть у графа? Как выглядело газовое освещение в театре? Какая книга могла лежать на столе? Как подписывалась бывшая фрейлина? Каждая сцена требует деталей, а детали требуют поиска. Мне кажется, что я полтора года читала только книги, связанные с эпохой», — добавила Матисон.
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№ 1
Sergey Tsvetkov   29.02.2024 - 14:34
Для актеров с азиатской внешностью и так редко главные роли в российском кино находятся, так даже когда находится, играет ее почему-то Безруков. Вайтвошинг! читать далее>>
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