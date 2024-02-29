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Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном»

29 февраля
2024 год

Новости кино >>
29 февраля 2024
Завершились съемки приключенческой комедии Константина Смирнова «Кулачный» с участием Евгения Ткачука, Юлии Хлыниной и Даниила Воробьева. Это совместная лента MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатра Okko при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины выступит кинокомпания «Централ Партнершип». Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

События фильма разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего – там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

Для исполнителя главной роли Марка-Малика Мурашкина «этот проект один из значимых. Это рост в моей актерской деятельности, и он навсегда останется в моей душе. Я благодарен всем участникам этого проекта».

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В картине также заняты Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Кирилл Полухин, Михаил Евланов и Андрей Пынзару. За визуальную составляющую отвечают оператор Степан Бешкуров и художник-постановщик Жанна Пахомова. Исторические сцены снимались в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. На данный момент фильм находится в монтажно-тонировочном периоде.
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№ 2
Виталий Пекарев   29.02.2024 - 18:54
Давно кстати слышал про этот фильм. Мне ещё показались странными костюмы для времени российской империи. Здорово, что Евгения Ткачука взяли на главную роль читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   29.02.2024 - 17:54
Бойцовская тема не по мне. Не люблю бокс и прочее мордобойство. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном» фотографии
Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном» фотографии
Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном» фотографии
Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном» фотографии
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